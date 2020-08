De nos jours, quand un utilisateur réalise une recherche, il n’utilise plus nécessairement de mots clés, mais parfois directement des questions. Suite à cette question, il espère obtenir une réponse claire et instantanée. Pour cela il est important de comprendre les besoins des utilisateurs et créer du contenu relatif à ces derniers. Le SEO entre alors en compte afin d’être bien référencé sur Google et attirer du trafic de manière naturelle.

Pour aider dans ce processus, il existe différents outils à l’instar de Frase. Frase identifie les questions, qu’une audience se pose et génère automatiquement un brief complet, capables d’offrir des réponses en quelques secondes. Cet outil permet d’automatiser la partie recherche, tout en optimisant le contenu créé pour le SEO. Ainsi, il est possible de se concentrer sur la rédaction du contenu.

La partie recherche ne sera plus une torture

Frase se divise en deux parties. La première section concerne les recherches. Cette dernière centralise les différentes questions posées par les clients, via différentes sources, comme les forums (Quora, Reddit…) ou la section commentaire d’un site, ou encore via l’intégration de la Google Search Console.

Pour identifier les bonnes questions, il suffit d’entrer un mot clé. Frase propose ensuite les questions les plus récurrentes. L’intégration avec la Search Console, permet de visualiser les questions posées sur Google et qui amènent les visiteurs sur le site. Maintenant que les questions posées sont identifiées, il est temps de passer à la création de contenu !

L’IA derrière Frase, mâche le travail

L’autre partie, dédiée au contenu offre les outils nécessaires pour créer et optimiser le contenu répondant aux questions. Les requêtes peuvent être filtrées par domaine.

Frase, via l’utilisation de l’intelligence artificielle va analyser et résumer les 20 meilleurs résultats de recherche, afin de fournir un brief complet de ce que le contenu créé devrait contenir, en moins de 20 secondes. Un éditeur est intégré à l’outil pour rédiger directement le contenu. Une fois le contenu rédigé, Frase scanne et note ce contenu, pour obtenir une estimation du futur ranking !

Frase est un outil payant, actuellement proposé en promotion via Appsumo. L’outil peut être utilisé à vie pour seulement 69 dollars. L’offre Single permet à un utilisateur d’utiliser Frase et de créer et analyser 30 documents par mois. L’autre offre affichée à 138 dollars au lieu de 1188 dollars permet à trois utilisateurs de créer et analyser un nombre illimité de documents.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.