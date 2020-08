Vous avez bien lu… 1,9 milliard de dollars, ce qui fait exactement 1,6 milliard d’euros. C’est la plus grosse levée de fonds de l’histoire de SpaceX. Une somme colossale qui fixe l’évaluation de la société à 46 milliards de dollars.

Une levée de fonds historique pour SpaceX

Nous n’avons que très peu d’informations sur les participants à cette levée de fonds. Le rapport de Bloomberg laisse simplement sous-entendre que Fidelity Investments est l’un des plus gros investisseurs de ce cycle. SpaceX a récemment enchaîné les succès. L’entreprise a notamment réussi à transporter des humains vers l’ISS à bord de sa capsule Crew Dragon. Doug Hurley et Bob Behnken sont les deux premiers astronautes à avoir rejoint la Station Spatiale Internationale dans un vaisseau spatial de SpaceX.

Aussi, le développement du vaisseau Starship avance bien. Après de multiples tests statiques, le vaisseau s’est finalement envolé pour la première fois au début du mois d’août. À terme, ce lanceur devrait acheminer des humains jusqu’à Mars. Le SN5, un prototype du vaisseau définitif de SpaceX, s’est élevé à un peu plus de 150 mètres d’altitude avant de se poser au sol 40 secondes plus tard. Si cela ne semble pas forcément phénoménal, il s’agit d’un grand pas en avant pour l’entreprise spatiale qui a fait de Starship sa priorité absolue maintenant que le lanceur Falcon 9 et la capsule Crew Dragon sont aptes à faire leur travail pour la NASA.

Le succès de Starlink dépasse les attentes de Musk

Le déploiement de Starlink prend également de l’ampleur. L’entreprise d’Elon Musk fait face à une très forte demande. La firme ne s’attendait pas à un tel succès. La constellation compte actuellement plus de 500 satellites, et SpaceX a annoncé que son réseau allait très prochainement être disponible pour les bêta-testeurs américains et canadiens. L’entreprise respecte l’emploi du temps qu’elle s’était fixée : elle annonçait fin 2019 que Starlink arriverait mi-2020 aux États-Unis.

La firme a ainsi ouvert les inscriptions sur son site et elle ne s’attendait certainement pas à un tel succès. Après que 700 000 personnes aux États-Unis uniquement se soient enregistrées, SpaceX a demandé à la FCC d’augmenter le nombre de terminaux d’utilisateurs, pour les passer d’1 million à 5 millions. Ces terminaux sont essentiels pour le déploiement d’un réseau de qualité :

“Pour s’assurer que SpaceX est en mesure de répondre à la demande apparente de son service d’accès Internet à haut débit, SpaceX Services demande une augmentation substantielle du nombre d’unités autorisée”.

Bref, les ambitions de SpaceX sont sans limite et c’est certainement aussi ce qui séduit les investisseurs. Le cours de l’action en bourse s’est envolé après l’annonce de cette nouvelle levée de fonds.