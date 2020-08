Les outils SaaS sont fréquemment utilisés au sein des entreprises. Pour améliorer la productivité des équipes, échanger plus facilement ou gérer des projets, ils sont pratiques au quotidien. Il en existe un grand nombre, rendant parfois la recherche du bon outil, difficile.

Onetool se définit comme un Appstore pour les SaaS. Avec ce simple outil il est possible de découvrir et s’abonner à n’importe quel outil via une seule et unique plateforme. Des offres spéciales ont été négociées avec les différents outils afin de profiter d’offres attractives. Des plateformes comme Y Combinator, Stripe, Airbnb ou encore Pipedrive l’utilise.

Des réductions intéressantes et exclusives à onetool

Onetool est un outil entièrement gratuit. Par ailleurs, il est possible d’accéder et tester tous les outils présentés sur la plateforme gratuitement, soit une quarantaine d’outils. L’accès aux outils se fait de manière instantanée.

Onetool propose un grand nombre d’outils répartis dans diverses catégories comme Collaboration, Communication, Développement, Ressources Humaines, Marketing, Productivité, Gestion de projets et de tâches, ventes. Il est également possible d’explorer des outils en fonction de leur popularité, des derniers outils arrivés sur la plateforme ou encore des outils dédiés aux startups, freelances ou aux équipes en remote.

En cliquant sur la fiche d’un produit, un aperçu de ce dernier est donné, grâce à différentes photos, ainsi qu’un détail de ce dernier le présentant dans les grandes lignes. Ensuite, les différentes formules sont proposées avec le détail de ces derniers. Pour finir, des outils alternatifs sont indiqués.

La souscription a un outil se fait directement via onetool et la facturation même de plusieurs outils, se fait via une seule et unique facture.

En fonction des usages de chacun, onetool s’avère très pratique. Par exemple, pour une utilisation en équipe, onetool permet de définir un budget et des règles d’usage permettant aux différents employés de souscrire aux outils sont ils ont besoin, tout en gardant le contrôle sur les dépenses !