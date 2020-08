Samsung l’avait annoncé, cet été 2020 devait être celui du lancement de sa première carte bancaire. Cette fois-ci c’est officiel : la Samsung Pay Card, une carte de débit Mastercard propulsée par Curve, est d’ores et déjà disponible au Royaume-Uni.

Le géant des téléphones portables veut, comme Apple avec son Apple Card, faciliter la gestion financière de ses clients. La Samsung Pay Card vont pouvoir regrouper leurs différentes cartes de crédit, avoir une vue sur l’ensemble de leurs dépenses quel que soit le compte bancaire concerné, et disposer de notifications instantanées en fonction des paiement effectués.

Samsung assure que les frais de change seront également moins élevés que ceux facturés par les banques traditionnelles. L’utilisation de Samsung Pay va évidemment être au cœur de cette nouvelle solution. Grâce aux fonctionnalité développées par Curve, vous pourrez transférer de l’argent d’une carte à l’autre pour gagner en souplesse et en contrôle dans vos dépenses.

Pour Samsung, cette carte bancaire est surtout un moyen de développer son service Samsung Pay. Lancé en 2015 en Corée et disponible en France depuis 2018, celui-ci consiste en un porte-monnaie électronique qui permet des paiements supérieurs à 30 euros, à la différence des paiements en NFC par simple carte bancaire. Dans son article, le fabricant coréen explique :

“En 2020, Samsung Pay va étendre son service pour qu’il ne soit plus seulement un moyen de paiement, mais également un service gratifiant permettant de gérer son argent. Au cours de l’année précédente, nous nous sommes attachés à développer une plateforme de gestion d’argent mobile. Notre vision est d’aider les consommateurs à mieux gérer leur argent afin qu’ils puissent réaliser leurs rêves et leurs objectifs.”

Conor Pierce, vice-président de Samsung au Royaume-Uni explique que :

“Chez Samsung, nous croyons au pouvoir de l’innovation et, grâce à notre partenariat avec Curve, la carte de paiement Samsung apporte une série de fonctionnalités pionnières qui vont changer la manière dont nos clients gèrent leurs dépenses, avec leur smartphone et leur smartwatch Samsung au cœur de cette démarche. C’est l’avenir de la banque et nous nous réjouissons de poursuivre ce voyage avec nos clients”.