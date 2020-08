La transformation digitale est souvent synonyme de stratégies omnicanales, d’automatisations et de création d’écosystèmes numériques qui révolutionnent les métiers. Mais quelles réalités recouvrent la vaste notion de « transformation digitale » ?

Le logiciel Salesforce a récemment lancé « Le petit guide pour rendre la transformation digitale concrète », un livre blanc qui aide les entreprises à mieux appréhender la mise en pratique et les bénéfices de la transformation digitale sur le terrain.

Les différentes échelles de la transformation digitale selon la taille de l’entreprise : PME, ETI, grand groupe, etc.

Si la transformation digitale est sur toutes les lèvres, l’ensemble des entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Une étude Bpifrance de 2017 l’illustre bien : 45% des PME et des ETI n’avaient alors pas de vision stratégique de la transformation digitale de leur entreprise…

Plus étonnant encore, en 2017, 61% des dirigeants n’avaient pas ou peu mis en place d’outils de collecte et de valorisation des données, alors que leur exploitation est un enjeu majeur pour de multiples raisons (relation client, compréhension du marché, automatisation des processus, etc.).

Enfin, 87% des PME et des ETI n’avaient même pas placé la transformation digitale au rang de priorité stratégique.

Pourtant, un CRM adapté à l’entreprise ne nécessite pas de remaniements coûteux, ce type d’innovation réinvente les métiers, les processus et les collaborations. En l’accompagnant d’autres outils, les dirigeants deviennent alors capables de maîtriser l’intelligence collective, une grande valeur ajoutée de cette technologie.

Vers une entreprise toujours plus connectée et décloisonnée

La communication (au sens large) est la clé d’une bonne collaboration. Au sein de l’entreprise, chaque collaborateur, chaque manager, chaque dirigeant(e) et au final, toutes les parties prenantes gagnent à être alignées.

Le digital, l’informatique et les technologies de l’information et de la communication permettent justement de connecter plus que jamais ces nombreux maillons d’une chaîne essentielle qui constitue l’entreprise.

La transformation digitale permet aussi de faire tomber virtuellement les murs entre les services, c’est-à-dire de casser les silos afin de rapprocher chaque acteur du développement de l’organisation.

Toute cette connexion à l’intérieur de l’entreprise a un effet direct sur l’extérieur : le marché et les clients, qui eux aussi bénéficient de cette connexion.

Quand le client devient une priorité grâce à la transformation digitale

Un autre point de la transformation digitale concerne évidemment le client, qui, compte tenu de ses attentes toujours plus importantes, doit être placé au centre des processus.

De mieux en mieux informé, capable de comparer les solutions et prêt à négocier, le client mérite toute l’attention des entreprises. C’est un atout extrêmement important du numérique que de pouvoir orienter les décisions et les actions de l’entreprise selon le client. N’oublions pas qu’il reste la pierre angulaire de toute entreprise : sans lui, pas de business.

Le sur-mesure que permet la transformation digitale devient donc une nécessité plutôt qu’un simple avantage concurrentiel.

Le digital comme outil pour atteindre des objectifs plus ambitieux

La transformation digitale ne doit cependant pas être perçue comme une fin en soi : elle n’est qu’un moyen au service d’une fin bien plus rentable, ambitieuse et intéressante pour les dirigeants d’entreprise.

Elle permet déjà d’aborder ses métiers avec un regard neuf et d’en modifier la nature pour les optimiser. En parallèle, la technologie est un puissant levier d’amélioration de la productivité, bien connu pour rendre les organisations plus efficaces qu’elles ne l’étaient auparavant.

Dans le cadre de la transformation digitale, libre à chaque direction de fixer les objectifs qui lui correspondent, selon l’ADN de l’entreprise, ses valeurs et ses challenges : se développer sur de nouveaux marchés, gagner en compétitivité, accélérer les processus en place, se rapprocher des partenaires, trouver des positionnements business originaux ou encore lancer des services additionnels.

Téléchargez gratuitement le guide de Salesforce sur la transformation digitale pragmatique pour en savoir plus sur les tenants et les aboutissants concrets sur votre entreprise.