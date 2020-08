Sur Android, le navigateur Google Chrome introduit un nouveau label baptisé “Fast Pages” (“pages rapides” en français). Comme son nom l’indique, il a pour objectif d’indiquer les pages web considérées comme étant de haute qualité, de part leur excellente vitesse de chargement, mais pas seulement. Une nouveauté à prendre au sérieux puisque ce label aurait une incidence sur le référencement de vos sites et de vos pages web.

Fast Pages, le nouveau label de Chrome pour mettre en avant la qualité des pages web

Sur son blog, le géant d’Internet explique : “Afin d’aider les utilisateurs à identifier les meilleures expériences lors de leur navigation, nous sommes heureux d’annoncer que Chrome commencera à mettre en avant les expériences utilisateur de haute qualité sur le web, en commençant par l’étiquetage « Fast Page » via le menu contextuel des liens sur Chrome pour Android.”

Ce nouveau label se basera sur le Core Web Vitals, un système mis en place par Google Chrome pour améliorer l’expérience utilisateur sur Internet et qui, pour accomplir cette mission, évalue la qualité des liens selon différents critères. Parmi eux, le temps de chargement, la réactivité de la page web, et la stabilité de son contenu lors du chargement : autant d’éléments qui serviront également à évaluer si une page web mérite (ou non) la nouvelle mention “Fast Pages”.

Pour savoir si une page possède le label “Fast Pages”ou non, les utilisateurs n’auront qu’à appuyer longuement sur un lien depuis leur navigateur Chrome sur Android afin d’ouvrir le menu contextuel. Là, ils verront si la page en question est d’assez haute qualité pour avoir reçu cette étiquette.

Google espère que ce label poussera les développeurs à optimiser encore davantage leurs sites afin d’offrir aux utilisateurs une expérience internet globalement plus fluide. Pour encourager les administrateurs web en ce sens, le géant d’Internet compte évidemment offrir un meilleur référencement aux pages web qui auront gagné leur label “Fast Pages”.

Actuellement en cours de déploiement sur la version bêta de Chrome 85 pour Android, Fast Pages peut être activé manuellement en se rendant à l’adresse chrome://flags, puis en activant l’option “Context menu performance info and remote hint fetching”. Le lancement global de ce nouveau label devrait avoir lieu très prochainement.

L’expérience utilisateur à l’honneur

Depuis plusieurs mois, Google Chrome multiplie les nouveautés pour garantir une expérience de navigation optimale à ses utilisateurs. On pense notamment au blocage des publicités trop énergivores, ou encore à l’alerte qui sera envoyée sur Chrome 86 pour indiquer les formulaires non-sécurisés. L’arrivée du label “Fast Pages” s’inscrit une nouvelle fois dans la stratégie entamée par le géant d’Internet, qui est de placer l’utilisateur au coeur de ses préoccupations. Si tout n’est pas encore parfait, on peut néanmoins saluer les efforts mis en place par Google.