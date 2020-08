Alors que l’avenir de TikTok aux États-Unis est toujours incertain, le réseau social vient d’annoncer son premier partenariat avec un distributeur de musique indépendant, UnitedMasters. Cet accord permettra aux artistes sur TikTok de profiter de la viralité du réseau social pour faire connaître leurs morceaux, puis de les distribuer directement à d’autres services de streaming tels que Spotify, Apple Music / iTunes, Soundcloud et YouTube.

TikTok, en avant la musique

La force de frappe de TikTok dans le domaine musical n’est plus à prouver. Grâce au réseau social, de nombreux titres et artistes sont passés de l’ombre à la lumière en l’espace de quelques jours. Parmi les exemples les plus notables, on retiendra ceux de Lil Nas X avec Old Town Road ou encore BMW Kenny avec Wipe it Down, qui ont connu un succès planétaire extrêmement rapide et soudain grâce aux challenges des utilisateurs sur la plateforme.

C’est donc pour aller plus loin dans cette direction que TikTok a signé un partenariat avec UnitedMasters, un distributeur de musique indépendant américain qui a contribué à lancer la carrière d’artistes comme NLE Choppa, Lil Tecca, Tobe Nwigwe ou encore Lil XXEL, et qui compte plus de 5 milliards d’écoutes à son actif, pour plus d’un demi-million de titres distribués.

Le fonctionnement d’UnitedMasters est redoutablement efficace et va à l’encontre des maisons de disques traditionnelles : l’entreprise prend une part de 10% des revenus pour la musique qu’elle distribue, et permet aux artistes de conserver leurs droits. Elle s’efforce également de faciliter les relations entre les artistes et les marques.

Un partenariat à double sens

Dans le cadre du partenariat entre UnitedMasters et TikTok, il a également été établi que le réseau social fera la promotion des artistes du distributeur de musique sur sa plateforme. Aussi, avec la permission des artistes, TikTok ajoutera les musiques distribuées par UnitedMasters à sa librairie de musiques commerciales qui offre aux comptes d’entreprises vérifiés un accès à des titres libres de droit qu’ils peuvent utiliser pour leurs contenus promotionnels. Ole Obermann, responsable mondial de la musique chez TikTok, explique dans un communiqué :

“Les artistes de TikTok qui créent de la musique dans leur chambre aujourd’hui figureront demain dans les classements du Billboard. Notre mission est d’aider ces artistes à réaliser leur potentiel créatif et leur succès. Ce partenariat avec UnitedMasters nous donne une solution clé en main pour aider les artistes qui sont nés sur TikTok à toucher leurs fans sur tous les services de musique.”

À n’en pas douter, ce partenariat présente des avantages de nombreux pour les artistes de la plateforme, ainsi que pour ceux qui veulent trouver un canal de communication puissant pour promouvoir leur musique.