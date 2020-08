Bill de Blasio, le maire de la ville de New York, vient d’annoncer qu’il allait imposer de nouvelles restrictions pour limiter l’usage de la reconnaissance faciale. Une annonce qui intervient après que cette technologie ait été utilisée pour identifier un militant de Black Lives Matter.

Le 17 août, Bill de Blasio a déclaré ceci à propos de la reconnaissance faciale :

“Nous devons être très prudents dans notre utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, dans un monde où nous avons malheureusement dû faire face à de violents actes de terreur ici à New York, il y a une place pour la reconnaissance faciale mais avec des contrôles et des bilans nécessaires pour s’assurer qu’il n’y ait pas de dérive. Ces normes doivent être réévaluées. C’est quelque chose que je vais faire avec mon équipe et la police de New York”.