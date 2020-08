Le confinement a permis aux outils de vidéoconférence d’exploser, à l’instar de Zoom ! Cependant, ces outils ne permettent pas forcément de collaborer de manière productive, malgré toutes leurs fonctionnalités et ne sont pas les plus agréables pour un simple afterwork virtuel. Il y a quelques jours, nous présentions Rally.video, un outil pour avoir plusieurs conversations vidéo en simultané. Aujourd’hui c’est un outil innovant, pour communiquer efficacement en équipe ou avec des amis.

Here est un outil de communication gratuit qui peut s’utiliser aussi bien pour le travail, qu’avec ses proches. Here a été créé par Seth Harris et Jesse Boyes. Les deux compères proposent ainsi un outil de vidéoconférence, grâce à un caneva partagé en temps réel. Il est ainsi possible de voir les autres participants en vidéo, mais aussi ajouter et éditer des fichiers, afficher des GIFs, partager son écran, le tout directement au sein de son navigateur.

Un outil pratique pour les conférences, les brainstormings, les happy hours…



Here est très simple à prendre en main. Il faut dans un premier temps créer une “room”. Pour cela, il faut s’inscrire soit par mail ou via Gmail. Ensuite, il faut donner accès au micro et à la caméra de son ordinateur. Pour inviter des personnes à rejoindre votre room, il suffit de partager le lien donné par Here.Il est ensuite possible de planifier des rendez-vous via Google Calendar, partager son écran et bien d’autres fonctionnalités sont disponibles.

Dans le cadre d’un brainstorming par exemple, il est possible d’ajouter des notes, de modifier la police, la taille ou l’écriture de ces dernières. Pour un peu de fun, l’outil permet de glisser des GIFs, via le moteur de recherche de Giphy. Une image peut être téléchargée dans le room, ou tout simplement glisser depuis le bureau ou un dossier, sur Here. Tous les onglets peuvent être déplacés et leur taille ajustée et plusieurs rooms peuvent être créés sans aucun problème.

Here propose également des jeux afin d’animer les conversations. Enfin, les deux fondateurs sont friands des retours utilisateurs, il est possible de les contacter par mail ou joindre le Discord dédié !