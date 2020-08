En 2013, Edward Snowden avait dénoncé la surveillance de masse sur internet faite par la NSA américaine. Depuis, l’homme fait l’objet d’un mandat d’arrêt aux États-Unis et vit donc en Russie. Il pourrait encourir jusqu’à 30 ans de prison, mais c’était sans compter sur le revirement de situation engendré par Donald Trump.

L’objet du mandat d’arrêt émis à l’encontre d’Edward Snowden est la violation de l’Espionnage Act. En effet, l’ancien informaticien a rendu public des documents classifiés et donc secrets, sur la surveillance effectuée par les États-Unis. Ces documents évoquaient un large réseau de surveillance mis en place par le gouvernement américain et par le gouvernement britannique, ainsi que l’écoute téléphonique et l’enregistrement de données pratiqués par le gouvernement américain. Cette affaire avait été l’objet de nombreux débats aux États-Unis, et ailleurs. À tel point qu’aujourd’hui encore, les opinions sont partagées. Edward Snowden, lui, avait indiqué vouloir montrer au public ce qui était organisé et fait en silence.

Samedi, Donald Trump a déclaré : « Beaucoup de gens pensent qu’il devrait être traité différemment et d’autres gens pensent qu’il a fait de très mauvaises choses ». Il continue : « Je vais y jeter un oeil très sérieusement ». Ce qu’évoque le président américain ici, c’est une possible grâce concernant l’ancien employé du renseignement américain. Pourtant, jusqu’alors, le discours de Donald Trump était plutôt clair.

ObamaCare is a disaster and Snowden is a spy who should be executed-but if it and he could reveal Obama’s records,I might become a major fan

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2013