L’efficacité de la vidéo sur les réseaux sociaux n’est plus à prouver aujourd’hui. Ce type de contenu est plus engageant et nombreux sont les réseaux qui fonctionnent grâce au pouvoir de la vidéo, à l’image de TikTok par exemple. Les vidéos permettent de créer des contenus viraux et engageants, mais le plus important étant d’analyser leur impact, trouver les vidéos qui plaisent, afin d’optimiser sa stratégie de contenu.

ViralStat est un outil unique, une plateforme tout-en-un, permet de tracker, analyser et comparer la performance des vidéos sur différents réseaux, comme Facebook, YouTube, TikTok ou encore Instagram, tout en découvrant les tendances sur ces réseaux. Pour ceux qui doutent de l’efficacité de ViralStat, Matt Navarra, l’un des experts Social Media à suivre recommande son utilisation. C’est un outil très pratique pour les marques, les agences, les labels de musique et d’une manière plus générale les créateurs de contenu.

Découvrir les tendances les plus récentes sur une plateforme ou un sujet

ViralStat offre un grand nombre de fonctionnalités, en voici un aperçu. La partie analyse permet d’accéder aux statistiques de profils publics sur YouTube, Instagram, TikTok et aux statistiques des vidéos. ViralStat offre une fonctionnalité pour suivre l’évolution quotidienne d’un profil, d’une vidéo ou encore de hashtags. Il est donc facilement possible de suivre la concurrence et ce qui fonctionne dans son industrie. La partie découverte aide à trouver de nouvelles idées de contenus ainsi que les influenceurs du moment. Enfin, une partie dédiée à la publicité est également accessible pour optimiser les annonces publicitaires sur YouTube, afin d’atteindre un public très ciblé.

Au niveau du fonctionnement, ViralStat permet de créer différentes collections, dans lesquelles se trouvent des profils et des vidéos. Les différents tableaux de bord, permettent notamment de découvrir les vidéos les plus vues, les vidéos, musiques et hashtags tendances ou encore le top des influenceurs en fonction d’un réseau social. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à l’outil de manière récurrente. ViralStat permet ainsi de garder l’avantage sur la concurrence en traitant un sujet, bien avant les autres.

ViralStat peut être testé gratuitement durant 7 jours. Ensuite, plusieurs formules sont proposées, offrant un accès à une partie ou l’ensemble des fonctionnalités. La formule Basic à 23 dollars par mois se destine aux micro-influenceurs et freelances. L’offre Professionnel à 79 dollars/mois est conseillée pour les infleunceurs, les créateurs de vidéos et les marketeurs. Enfin, pour les grandes entités, deux offres sont proposées : Corporate à 239 dollars par mois ou Enterprise à 639 dollars par mois.