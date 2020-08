Ce sont les journalistes de The Verge qui ont remarqué cette mise à jour les premiers. Sur Android comme sur iOS, le message suivant s’affiche si vous faites la mise à jour de votre application (seulement aux États-Unis pour le moment) : “There’s a New Way to Message on Instagram“. La fusion des messageries du groupe Facebook tant attendue est en marche.

Un premier vers la fusion des messageries

Depuis la conférence F8 de 2019, il n’y a plus aucun doute que les messageries du groupe de Mark Zuckerberg vont bel et bien fusionner un jour. À l’époque, sur scène, Asha Sharma, Head of Consumer Product chez Facebook déclarait que “dans un avenir proche, les applications Messenger, WhatsApp, et Instagram Direct, ne devraient bientôt faire plus qu’une”. Aujourd’hui un premier pas vers la fusion des messageries a été fait.

Cette nouvelle mise à jour d’Instagram inclue un nouveau look dans les conversations, plus de réactions en émoji possibles, un “swipe-to-reply” et le tant attendu : “discutez avec des amis qui utilisent Facebook”. En haut à droite, l’icône d’Instagram Direct est remplacé par le logo de Facebook Messenger. Malheureusement, pour le moment il n’est toujours pas possible d’envoyer des messages aux utilisateurs de Facebook depuis Instagram.

Facebook veut concurrencer iMessage d’Apple

Ce n’est qu’une première étape avant la véritable fusion des messageries entre Messenger, Instagram et WhatsApp. On peut imaginer que Facebook est actuellement en train de reconstruire l’infrastructure sous-jacente de ses différentes plateformes afin que les utilisateurs qui ne sont sur qu’une seule de ses applications puissent se connecter aux autres. Mark Zuckerberg affirme depuis plusieurs mois que cette nouvelle messagerie sera crypté de bout en bout.

Les premiers à bénéficier de cette fusion seront peut-être les professionnels. L’année dernière, Facebook dévoilait les bribes de son projet de cross-messaging. Le géant américain déclarait en 2019 qu’une nouvelle fonctionnalité de messagerie business pourrait débarquer : la centralisation des messages que les marques et les entreprises reçoivent sur Instagram et sur Messenger. Un premier pas vers la centralisation des différentes plateformes du géant.

Ce projet a également pour objectif de faire de l’ombre à iMessage d’Apple. Avec une telle fusion entre Messenger, Direct et WhatsApp, Facebook serait en mesure de connecter une très large partie des internautes à travers le monde.