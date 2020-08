Internet est devenue THE place to be avec le confinement. La vie d’entreprise est pour beaucoup en ligne, et certains continuent même les apéros Zoom, Skype ou encore HouseParty. Pour garder un lien social, tout en respectant la distanciation sociale, Internet est très pratique. Zoom est devenu incontournable durant le confinement, et pourtant il existe d’autres plateformes pour se réunir en ligne.

C’est notamment le cas de Rally.video. Le concept est très simple et pour le moment disponible en version bêta. Il s’agit d’une plateforme vidéo, grâce à laquelle il est possible d’intégrer ou quitter facilement des réunions d’équipes, des happy hours virtuels ou encore un événement en ligne.



Le rendez-vous en ligne est donné !

Rally se veut être une plateforme pour les “grands groupes de personnes”. La plateforme a été développée par trois amis, afin d’aider les entreprises et les communautés à créer des rassemblements sociaux virtuels. Rally fonctionne sur Chrome, Firefox et Safari et pourra bientôt être utilisé sur les navigateurs mobiles.

Rally est donc un espace où l’on se réunit avec des amis, des collègues, des clients ou encore une communauté. Rally présente divers avantages, comme la possibilité d’entendre toutes les personnes réunies en arrière-plan, durant une conversation. Pour avoir une discussion avec une seule personne, il suffit de cliquer sur “new table”.

Les hôtes ont la possibilité de répartir les participants en groupes et de créer des “salles” supplémentaires, afin que les invités puissent facilement switcher entre les différentes salles. Enfin, pour rejoindre une conversation, il suffit simplement de cliquer sur Join.

L’exemple typique d’utilisation, serait d’organiser un happy hour d’équipe sur Rally. Une salle avec tout le monde serait accessible, mais également d’autres salles en fonction de thématique ou encore pour discuter des derniers potins avec son collègue préféré !

Sur Rally, chaque salle peut accueillir jusqu’à 35 personnes. Cependant, un événement peut être organisé dans plusieurs salles, afin de permettre au plus grand nombre d’y assister.

Rally est un outil gratuit. Cependant, pour organiser des “gros événements”, il faudra passer sur une offre payante. Les prix sont communiqués lors des discussions avec l’équipe de Rally.video.