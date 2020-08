De nos jours le SEO est un élément incontournable d’un site web. La stratégie SEO doit être maitrisée et optimisée quotidiennement, afin de satisfaire les demandes des moteurs de recherche. Cependant, même avec une bonne stratégie de contenus, un site n’est pas forcément dans son entièreté optimisé pour SEO.

Sitechecker est une plateforme intuitive, permettant de mesurer, suivre et améliorer le SEO d’un site. Un outil gratuit est proposé, permettant d’obtenir un score SEO ainsi que des recommandations d’améliorations, afin d’améliorer le ranking SEO d’un site. C’est un outil complet et très utile pour toute personne disposant d’un site web, les agences marketing etc.

Des conseils de qualité pour améliorer le SEO

Une fois sur Sitechecker, il suffit d’entrer l’URL du site à analyser et cliquer sur le bouton “Analyze”. Le site analysé, un score est affiché sur 100 pour indiquer le score SEO de ce dernier, ainsi que le nombre de pages crawlées et indexées.

Une analyse détaillée est également fournie. Cette dernière comprend différent volets, parmi lesquels : les erreurs critiques, les avertissements ou encore les problèmes légers affectant le SEO du site. Les erreurs sont classées par degrés d’importance. En rouge, les plus gros problèmes, en orange ceux risqués et en bleu ceux à considérer. À noter, l’analyse peut être téléchargée au format PDF ou CSV.

Pour chaque problème détecté, le nombre de pages concerné est indiqué. De plus, Sitechecker explique le problème et propose des solutions pour régler ce dernier. Des conseils de Google sont également donnés. Il est également possible de voir les pages affectées par le problème.

Sitechecker permet ainsi d’améliorer son site, afin d’être mieux référencé et classé par les moteurs de recherche !

Des fonctionnalités premium supplémentaires

D’autres outils sont fournis par SiteChecker, mais payants. On peut citer “Site Monitoring” pour obtenir des alertes en cas de problème, comme lorsque le statut https d’une page change ou encore qu’une page n’est plus indexée. Site Monitoring permet également de suivre les changements effectués par les concurrents. Cette partie montre également lorsque des changements ont été faits par des développeurs par exemple sur le site. L’onglet Rank Tracker permet de suivre le classement des mots clés les plus importants du site. Sitechecker offre également un suivi des backlinks.

Pour bénéficier de ces fonctionnalités, plusieurs abonnements sont proposés allant de 23 dollars par mois à 95 dollars par mois, en fonction des besoins de chacun !