VPN, trois petites lettres utilisées pour définir un Virtual Private Network, à savoir une technologie permettant de protéger sa connexion internet, en masquant une adresse IP et en chiffrant les données. Pour des questions de sécurité, les VPN sont de plus en plus utilisés, tant par les particuliers que par les professionnels. Qui n’ait d’ailleurs jamais tombé sur les publicités de NordVPN en regardant une vidéo sur YouTube ? À travers cet article, découvrez quels sont les avantages à utiliser un VPN.

Une connexion multiple et complètement sécurisée

En passant par un VPN, il est possible de naviguer de manière cryptée, sur plusieurs appareils à la fois. NordVPN par exemple permet de connecter jusqu’à 6 appareils ! Grâce au chiffrement offert par les VPN, il est possible de naviguer en toute sécurité sur le Web, sans être surveillé. Par ailleurs, les VPN n’enregistrent aucune activité, ainsi les données privées comme l’adresse IP, les mots de passe… sont réellement privées. Il est également possible d’obtenir une adresse IP dédiée, utilisée par une seule et même personne.

Se connecter à un réseau distant

Alors que le télétravail se normalise, utiliser un VPN lorsque l’on travaille à distance est un vrai avantage. De cette manière, l’ensemble des employés peuvent accéder à un réseau distant, donnant accès aux données qui sont normalement uniquement disponibles lorsque l’on est présent sur place, de manière sécurisée.

Accéder à du contenu bloqué

C’est un des exemples parlants du moments. Alors que plusieurs pays interdisent l’application TikTok, on observe un boom sur le marché ds VPN. En effet, afin de passer outre du blocage potentiel, au Japon, en Australie ou aux États-Unis, plusieurs acteurs ont connu une hausse de trafic.

Le VPN présente l’avantage de masquer l’adresse IP et de pouvoir modifier cette dernière. Ainsi, dans un pays où TikTok est interdit, il suffit d’utiliser un VPN pour accéder à l’application, sans aucun problème, tout en étant localiser ailleurs, dans un pays où l’application est autorisée.

Autre exemple en matière de contenu, avoir recours à un VPN pour accéder aux catalogues complets de Netflix et autres services de streaming.

Le téléchargement P2P

Pour échanger des fichiers rapidement, avec un grand nombre de personnes, le Peer-to-Peer est favorisé. En effet, chaque personne qui va télécharger un fichier va devenir un “partageur” rendant le processus plus efficace.

Le problème avec le P2P est que les différents appareils téléchargeant un fichier pourront voir les adresses IP mutuelles, ce qui pose problème au niveau de la confidentialité des données. En passant par un VPN, ce problème est limité, car la vraie adresse IP est modifiée et l’activité en ligne, entièrement chiffrée.

L’utilisation d’un VPN présente d’autres avantages. Il peut par exemple, accélérer la connexion, en offrant des vitesses élevées et ainsi ne pas subir les éventuelles restrictions des fournisseurs d’accès à Internet. Le VPN peut également permettre de réaliser des économies, notamment en affichant des prix différents en fonction du pays détectée. Un avantage pratique pour les billets d’avion par exemple !