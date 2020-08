La recherche de prospects pouvant amener à des leads prend du temps et demande de nombreux investissements. Il faut relancer ces prospects, les intéresser avec des campagnes pertinentes afin de les convertir en leads. Qui ne rêve pas d’un outil permettant de facilement trouver les bons prospects, centralise les données de ces derniers et permet de créer des campagnes marketing ?

C’est tout le concept de SalezShark. C’est une plateforme d’intelligence de gestion clients, équipée de fonctions d’automatisation des ventes et du marketing pour vous aider à atteindre une productivité maximale. À titre d’exemple, SalezShark est une alternative à Zoho ou encore un complément à Whishpond et peut ainsi être utilisé par les équipes sales, et les équipes marketing pour améliorer leur productivité et améliorer leur entonnoir de ventes.

SalezShark permet de se concentrer sur le closing des deals

La plateforme Salez Shark est divisée en trois sections :

Engage : permet de gérer l’ensemble des leads et créer des entonnoirs de vente. Cet onglet offre la possibilité d’importer des leads, ou de les entrer à la main. SalezShark s’intègre avec des pages web, Gmail, Google Ads, pages Facebook. SalezShark permet ainsi de collecter les leads de différentes sources au sein d’une même plateforme. Les leads peuvent être organisés par contacts, comptes c’est-à-dire des groupes de contacts et enfin par opportunités. Il est aussi possible de joindre des tâches aux différents leads, comme la facturation, le suivi des ventes…

Connect : regroupe tous les outils marketing. C’est ici que sont créées les campagnes email marketing en HTML ou à partir d’un template. Les campagnes peuvent être envoyées à tous les leads de la base de données. Les campagnes sont envoyées immédiatement ou programmées pour plus tard. Par ailleurs, l’onglet d’Analytics offre un suivi complet des performances de la campagne (taux de rebond, taux de clics…).

Change and Discover : propose les outils de lead sourcing pour aider à découvrir des prospects pertinents. Il est ainsi possible d’accéder à des millions de contacts vérifiés, dans le monde, tout en utilisant les nombreux filtres à disposition pour trouver les bons prospects. SalezShark s’intègre avec Dataguru.in, LinkedIn, Gmail, Global Data Search pour élargir les recherches.

SalezShark est un outil payant, actuellement mis en avant sur Appsumo. Il est ainsi possible de profiter de l’outil à vie pour seulement 79 dollars. Cette offre donne accès à 5 utilisateurs et permet d’utiliser 50 000 contacts au sein de la plateforme. La formule Double à 158 dollars permet à 10 utilisateurs d’utiliser l’outil et de profiter de 100 000 contacts. Enfin Multiple à 237 dollars, donne un accès à SalezShark à 20 utilisateurs et permet de profiter d’un nombre illimité de contacts.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.