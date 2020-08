Microsoft vient enfin de dévoiler la date (approximative) de sortie de sa console nouvelle génération. La Xbox Series X sera commercialisée en novembre 2020. En revanche, il faudra attendre 2021 pour jouer à Halo Infinite.

La console sera lancée en novembre

Premièrement connue sous le nom de Project Scarlett, la Xbox Series X a premièrement été dévoilée en décembre 2019. Plus récemment, au mois de février dernier, Microsoft révélait les caractéristiques de sa prochaine console. Si l’on savait que cette dernière serait commercialisée aux alentours de la fin d’année 2020, la firme de Redmond a désormais publié un communiqué pour annoncer qu’elle serait lancée en novembre. Une date qui tombe sous le sens car la Xbox One était elle aussi sortie à cette période en 2013.

Les fans vont toutefois devoir s’armer de patience pour profiter de Halo Infinite. Initialement prévu pour 2020, le FPS sera finalement disponible l’année prochaine. Sur Twitter, le dirigeant du studio 343 Industries Chris Lee a expliqué les raisons de ce changement :

« La décision de déplacer notre libération est le résultat de multiples facteurs qui ont contribué aux défis du développement, y compris les impacts continus liés à Covid qui nous affectent tous cette année ».

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Quels titres seront disponibles ?

Les joueurs pourront toutefois profiter de nombreux titres sur la console lors de sa sortie. Microsoft a ainsi précisé que plus de 50 jeux prévus pour cette année seraient optimisés pour la Series X, notamment Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5 ou encore Gears Tactics. Par ailleurs, plusieurs jeux développés spécifiquement pour la console seront accessibles via le Xbox Game Pass, et 40 jeux populaires, à l’image de Destiny 2 et de Forza Horizon 4, seront également repensés pour les caractéristiques de la Series X. Enfin, Microsoft a déclaré que les joueurs « auront accès à des milliers de titres sur quatre générations de contenu – de la Xbox, la Xbox 360 et la Xbox One ».

Si ce catalogue est alléchant, il est difficile de savoir si la Xbox Series X saura faire mieux que la PlayStation 5 de Sony, également annoncée pour la fin de l’année 2020 avec un design totalement repensé.