Pinterest rend sa plateforme plus inclusive avec la mise à jour de ses filtres permettant d’effectuer des recherches par couleur de peau dans le domaine de la beauté. Ces nouveautés répondent ainsi à une demande croissante de la part des utilisateurs de la plateforme d’inspiration, “en permettant à chacun de trouver plus facilement des produits et tutoriels adaptés à sa carnation, à son style et à ses préférences“, explique Pinterest.

Pinterest devient plus inclusif

La catégorie beauté est l’une des plus populaires sur Pinterest. Alors, pour que celle-ci puisse répondre aux besoins et aux attentes de chacun, la plateforme d’inspiration a mis à jour ses filtres permettant d’effectuer des recherches par couleur de peau. Baptisée “carnation”, cette option était déjà disponible aux États-Unis mais s’exporte désormais également au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Se matérialisant par des options de carnation s’affichant en haut de l’écran, entre la barre de recherche et les résultats de recherche, cette fonctionnalité a été améliorée et “le nombre d’épingles mode et beauté sur lesquelles il est possible d’identifier une carnation a été multiplié par quatre“. Pinterest indique également que son indicateur de carnation est désormais “trois fois plus plus efficace”. Annie Ta, Product Manager pour le réseau social, explique :

“Pinterest est une mine d’inspiration, mais il est difficile d’être inspiré quand on ne se sent pas représenté. Nous faisons en sorte que chacun vive une expérience qui lui corresponde sur Pinterest en proposant des résultats variés et une technologie de recherche améliorée. Avec ces évolutions, Pinterest devient une plateforme plus inclusive où découvrir et acheter des produits de beauté. Personne ne devrait avoir à se démener pour découvrir des idées personnalisées : tous les utilisateurs doivent se sentir les bienvenus. Un Pinterest plus diversifié est plus utile, plus positif et plus puissant.”

La fonctionnalité TryOn se met également à la page

La fonctionnalité TryOn, qui offre aux utilisateurs la possibilité d’essayer des rouges à lèvres virtuellement grâce à la réalité augmentée, permet également une personnalisation par carnation. Une bonne nouvelle puisque cette fonctionnalité est extrêmement populaire chez les utilisateurs de la plateforme. En effet, selon Pinterest, depuis le lancement de TryOn en janvier, “les utilisateurs sont cinq fois plus susceptibles de manifester une intention d’achat sur les épingles ayant la fonctionnalité Try On activée que sur les épingles standards“.

Un succès qui a permis à Pinterest d’intégrer récemment les marques NARS, Thrive Causemetics et YSL à sa fonctionnalité. À noter qu’à l’heure actuelle, Try On est disponible aux États-Unis et sera lancée au Royaume-Uni dans les mois à venir.