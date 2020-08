En 2019, Disney finalisait l’achat de la majorité des actifs de la 21st Century Fox pour 71,3 milliards de dollars. À peine un an plus tard, la firme aux grandes oreilles met un terme définitif au nom “Fox”. En effet, celle-ci a récemment rebaptisé “20th Century Fox TV” en “20th Television”, quelques mois seulement après avoir déjà transformé “20th Century Fox” en “20th Century Studios”. Ces nouvelles nominations surviennent dans le cadre d‘un changement d’image plus vaste pour les studios de télévision Disney, rapporte The Verge.

Disney se débarrasse de la marque emblématique “Fox”

Pour Disney, l’heure est au grand ménage de printemps. La firme aux grandes oreilles est en train de mettre de l’ordre dans les noms de ses studios, et il en ressort que l’appellation “Fox” est un dommage collatéral de ce rangement. En janvier déjà, Disney annonçait avoir transformé l’emblématique “20th Century Fox” en “20th Century Studios”. Cette fois, c’est au tour de “20th Century Fox TV” de subir le même sort, puisqu’il devient “20th Television”. Petite consolation pour les plus nostalgiques d’entre nous : le logo reste le même, tout comme l’emblématique fanfare qui accompagne chaque opening.

Aucune filiale n’échappe à ce grand ménage de printemps

Dans le même temps, Disney annonce que le nom du studio “Fox 21 Television Studios” est lui aussi changé pour devenir “Touchstone Television”, en référence au nom de sa filiale créée en 1984 pour produire des films plus adultes. Parmi les plus connus, on retrouve Pretty Woman, Armageddon, Signes ou encore Pearl Harbor. Notons que du côté des studios de télévision, en plus des noms, de nouveaux graphismes sont aussi attendus.

Des changements qui apparaîtront dès cet automne sur les petits écrans, et notamment dans les nouveaux épisodes des Simpsons, de Family Guy ou encore d’American Dad. Les épisodes déjà existants, eux, continueront à porter leurs logos originaux. Enfin, Disney profite également de ce grand ménage de printemps pour fusionner ABC Studios et sa filiale ABC Signature sous la bannière ABC Signature.

En effaçant à tout jamais le nom “Fox”, Disney marque la fin d’une époque emblématique pour la télévision comme pour Hollywood. Ce rebranding massif permettra sûrement à la firme aux grandes oreilles de s’approprier enfin complètement sa récente acquisition, c’est en tout cas ce qu’elle espère sûrement avec cette stratégie.