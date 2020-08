The Boring Company vient d’obtenir une autorisation pour agrandir son système de tunnels sous Las Vegas. À terme, il pourrait devenir le premier réseau fonctionnel de la firme.

Une solution face aux embouteillages

Les entreprises d’Elon Musk ont le vent en poupe. Après SpaceX la semaine dernière, c’est désormais The Boring Company qui connaît un succès retentissant. Pour rappel, le milliardaire l’a fondée en 2016 car il ne supportait plus les embouteillages dans la ville de Los Angeles. La firme propose ainsi la construction de tunnels souterrains grâce à une technologie 10 fois plus rapide que ce qui existe actuellement. Des voitures Tesla (évidemment) se chargent par la suite de transporter les gens d’un point a à un point b à travers ces tunnels. Selon The Boring Company, « pour résoudre le problème des bouchons interminables, il faut que les routes passent au 3D ». L’entreprise envisage ainsi la construction de tunnels à différentes profondeurs pour offrir le maximum de solutions possibles.

Et il semblerait que cette recette attire des clients. L’entreprise a en effet obtenu l’autorisation d’étendre son réseau de tunnels à Las Vegas depuis le Las Vegas Convention Center jusqu’au Resorts World Las Vegas, un lieu censé ouvrir ses portes en 2021. Le président de ce dernier, Scott Sibella, n’a pas caché son enthousiasme :

« Nous sommes ravis de recevoir l’approbation de la commission du comté pour aller de l’avant avec notre proposition de gare et de tunnel pour les passagers et nous sommes impatients de franchir les prochaines étapes pour créer une solution de transport innovante pour nos invités et visiteurs de la convention ».

Un futur réseau sous Las Vegas ?

Le projet sera une extension de deux tunnels dont The Boring Company a déjà achevé la construction pour 48,6 millions de dollars. Ces derniers vont permettre aux visiteurs du Las Vegas Convention Center de se déplacer à travers l’endroit qui est particulièrement étendu. Comme le note Electrek, il y a fort à parier que d’autres entités de la ville du Nevada, notamment des casinos et des hôtels, souhaiteront se joindre au système de transport futuriste d’Elon Musk, faisant de ce dernier le premier réseau opérationnel de la firme.

On ignore encore quand ce nouveau tunnel sera construit, mais il est probable qu’il soit en place lors de l’ouverture du resort l’année prochaine.