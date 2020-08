Certains utilisateurs de Twitter ont remarqué un nouvel indicateur baptisé « Quotes » en-dessous des tweets apparaissant dans leur feed. Le réseau social est ainsi en train de tester une nouvelle fonctionnalité concernant les retweets, rapporte The Verge.

Ce sont les lecteurs du média spécialisé qui l’ont averti de cette nouveauté. Le terme « quotes » (citations en français) se réfère en fait aux retweets avec des commentaires et pour certains twittos, il s’affiche désormais à côté des « Retweets » (comprenez sans commentaires) et des « Likes », comme le montre la capture d’écran ci-dessous :

oh wow twitter separated quotes from retweets. they’re not called retweet with comments anymore pic.twitter.com/aJv9OINh9P

Récemment, le réseau social avait d’ailleurs décidé de faciliter la consultation des retweets avec commentaires sur iOS en les réunissant dans un seul endroit. Contacté par The Verge, un porte-parole de Twitter a détaillé la démarche de la plateforme :

« Il y a quelques mois, nous avons rendu les retweets avec commentaires plus visibles lorsque vous cliquez pour voir les retweets sur un tweet. Cela est accessible à tous. Maintenant, nous testons l’outil pour rendre les retweets avec commentaires accessibles directement sur le tweet et dans un nouveau langage (Quotes) pour voir si cela les rend plus faciles d’accès et plus compréhensibles ».