Pour obtenir des leads qualifiés, il est important de proposer le bon contenu. De nos jours, les internautes ont besoin d’un contenu interactif et surtout personnalisé et non pas de simples publicités. De cette manière, les conversions sur un site peuvent être augmentées, le taux de rebond réduit et il est possible de répondre aux questions des internautes et ainsi créer un lien de confiance. Sur le New York Time ou Buzz Feed par exemple, les articles les plus populaires sont des quiz ! Les gens participent directement et peuvent ensuite facilement s’identifier ou partager leurs résultats.

Le contenu pour acquérir des leads

Outgrow propose des outils simples comme des quiz, des chatbots, des recommandations, des jeux concours, des sondages et des outils d’estimation. Outgrow permet ainsi d’économiser des frais en proposant une solution complète pour créer du contenu interactif, le tout en no-code, afin d’obtenir des prospects qualifiés et augmenter le trafic d’un site. Outgrow est notamment utilisé par des entreprises comme Adobe, DatAbail, StateFarm ou encore Radius.



Outgrow : un outil no code

Pour un exemple concret, sur le site d’un avocat, le CTA principal peut être “Contactez Moi. Grâce à Outgrow, l’avocat peut propose un simulateur permettant aux prospects de voir, combien ce dernier peut économiser dans les frais juridiques, en répondant à diverses questions. Dans le secteur automobile, Outgrow permet de créer un chatbot qui donne la possibilité aux clients de trouver le problème avec leur voiture, ou encore un outil permettant d’estimer le montant économiser en achetant une TESLA.

La création d’un quiz se fait très simplement via l’outil en drag and drop proposé par Outgrow. Par ailleurs de nombreux templates à personnaliser sont proposés. Il est aussi possible d’ajouter un logo sur les contenus créés afin que ces derniers soient à l’image d’une entreprise. En fonction des réponses des internautes, chacun obtient une réponse différente et donc personnalisée.

Les contenus peuvent être directement intégré à un site, ou bien sous forme de pop-up, de chat etc. Outgrow s’intègre par ailleurs sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou encore LinkedIn, permettant de bénéficier d’une éventuelle viralité.

Pour finir, Outgrow permet d’obtenir un grand nombre de données ciblées sur les clients, et offre un suivi du trafic, des conversions via tous les canaux.

Outgrow est un outil payant offrant plusieurs formules en fonction de la situation de chacun. Comme on peut le voir ci-dessous, les prix varient de 14 dollars par mois à 600 dollars en fonction de la structure et des besoins !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.