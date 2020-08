Les communautés sont essentielles à toute entreprise. De plus en plus se développent, notamment via les réseaux sociaux et surtout Facebook et les outils de messagerie comme Slack par exemple. Cependant, intégrer une communauté et la gérer directement via un site n’est pas toujours simple et demande des compétences plutôt techniques.

C’est pourquoi, PeerBoard a été créé ! PerBoard est une plateforme communautaire plug&play. Intégrée à un site, elle permet aux utilisateurs de ce dernier d’échange et de partager leurs compétences, connaissances ou tout simplement s’entraider. L’outil s’intègre pour le moment avec WordPress, cependant, il devrait à l’avenir être compatible avec d’autres CMS.

Reddit, mais en service !

Avec cette solution, les community builder se concentrent sur le coeur d’une communauté, la création et la modération de cette dernière et non les aspects techniques. De plus, PeerBoard ne demande aucune compétence technique pour être implémentée. Certains comparent PeerBoard à Reddit, mais en tant que service. PeerBoard peut être utilisé pour discuter d’un produit, son fonctionnement, ses fonctionnalités ou encore nouveautés. C’est également pratique pour les communautés de gamers et tout autre communauté de niche !

Le flux d’informations est catégorisé et les contenus les meilleurs, avec le plus d’engagement apparaissent en premier dans le feed.

PeerBoard est disponible en marque blanche. Ainsi toutes les entreprises peuvent personnaliser leur communauté, avec une couleur, un logo, des catégories etc. Il est possible d’utiliser PeerBoard sur son propre domaine, ou bien un sous-domaine.

Des échanges complets sur un site

Le plugin WordPress prend environ 10 minutes à paramétrer. L’ajout de membres se fait facilement, via mail. Ces derniers peuvent compléter leurs profils en ajoutant une description, des avatars, des taglines etc. La communauté peut être publique et donc accessible à tous, ou bien privée et réservée à certains membres.

Pour finir avec la sécurité et la confidentialité, PeerBoard précise “nous n’utilisons jamais de trackers externes, ne suivons pas les membres d’une communauté et ne partageons aucune de vos données. Nous utilisons également des liens magiques pour la connexion et anonymisons les données collectées pour les visiteurs anonymes. Notre objectif premier est de nous assurer que vos données et le canal de la communauté vous appartiennent, et à vous seul.”

PeerBoard est un outil payant, qu’il est possible de tester durant plusieurs jours gratuitement. Une offre à 99 dollars par mois et réservée aux professionnels est proposée, ainsi qu’une offre Entreprise, dédiée aux grandes structures dont le prix varie.