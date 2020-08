Nouveauté chez Twitter. Le réseau social poursuit la mise en place de sa politique de transparence en créant de nouvelles mentions signalant les comptes de médias contrôlés financièrement et éditorialement par un État, annonce-t-il sur son blog ce 6 juillet 2020. De la même façon, les comptes de fonctionnaires d’un gouvernement seront également labellisés. Déployées progressivement, ces nouvelles mentions gouvernementales apparaîtront en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Selon Twitter, ces nouvelles mentions ont été créées pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées. Leur déploiement auprès des fonctionnaires d’un gouvernement se concentre sur les comptes qui représentent “la voix de l’État-nation à l’étranger” et qui seraient susceptibles de s’engager dans des discussions géopolitiques sur le réseau social. À noter que Twitter ne va pas labelliser les comptes personnels des chefs d’État, ceux-là bénéficiant déjà “d’une large reconnaissance de leur nom, d’une attention médiatique et d’une sensibilisation du public“.

When it comes to conversations with government and state-affiliated media accounts on Twitter, we’re helping to make the experience more transparent.

We’ll now use two distinct profile labels for these types of accounts, so you can easily identify them and their Tweets. (1/2) pic.twitter.com/JW67o422MO

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 6, 2020