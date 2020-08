Au printemps 2020, Yooz, solution Cloud de dématérialisation et d’automatisation du processus Purchase-to-Pay, a réuni onze dirigeants d’entreprise pour un dîner afin de recueillir et confronter leur vision de la transformation digitale. Découvrez dans ce livre blanc gratuit, leurs secrets, leurs bonnes pratiques et les étapes à suivre pour la réussite de votre transformation digitale.

A chacun sa transformation digitale !

Ce livre blanc tente un parallèle avec une série mondialement connue et reprend ces codes pour vous accompagner dans la construction de votre casa sin papel !

Il y a autant de transformations digitales que d’entreprises, chaque entreprise doit mener “sa” transformation digitale.

Certes, toutes mettent en oeuvre les mêmes grands principes et recourent aux mêmes outils : le cloud, la dématérialisation des documents, l’automatisation des processus, la relation client omnicanale, les outils mobiles et collaboratifs, la collecte et l’analyse de données… Mais selon le secteur, la culture, la maturité, les compétences, les objectifs et les trajectoires peuvent considérablement différer.

Le digital n’est en réalité là que pour rendre possible la vraie transition vers un nouveau modèle d’entreprise plus connectée, mieux informée, résiliente, plus efficiente et davantage performante.

Comment la réussir sans dommages collatéraux ?

Quelle que soit la maturité de l’organisation, la transformation digitale ne s’improvise pas. Mener cette révolution organisationnelle en interne n’est une mince affaire, quelle que soit la taille ou même la maturité de votre entreprise. Avant de se lancer dans les nombreux chantiers nécessaires, il est essentiel de préparer le terrain, et de bien se préparer.

Une fois enclenchée, la transformation digitale ne devient pas juste une question de temps : de nombreux obstacles se dressent sur le chemin de celles et ceux qui la mènent et chacun représente une opportunité d’itérer.

Philippe Silberzahn applique ainsi la philosophie de l’entrepreneur à la transformation digitale :

11 avis d’experts !

Parmi les 11 spécialistes interrogés sur le sujet de la transformation digitale dont les entreprises ont plus que jamais besoin aujourd’hui, certains n’hésitent pas à sortir des sentiers battus. Voici quelques passages des interventions que vous pourrez retrouver dans le guide de Yooz.

Pascal Bigard de GCC affirme notamment sur le sujet de la lutte contre la résistance au changement des équipes, « réaliser des quick wins permet de faire plus facilement accepter les changements et d’embarquer les collaborateurs : la dématérialisation des factures en est typiquement un ».

L’entrepreneur, auteur et consultant Stéphane Mallard, expert de la transformation digitale, ajoute pour sa part qu’au niveau global, « la transformation digitale ne doit pas servir à optimiser l’existant mais à se réinventer entièrement en cherchant de nouveaux gisements de valeur ». Cela change la perspective avec laquelle certaines entreprises peuvent concevoir l’idée même de transformation digitale.

Toujours concernant les tenants et les aboutissants de la transition, Stéphane Lebourgeois de GCC développe cette idée : « La transformation digitale passe par une mise en mouvement perpétuel de l’organisation, mais cela ne doit pas se faire au détriment de sa cohésion ».

Enfin, pour mettre en lumière le caractère long-terme et itératif du processus, Philippe Silberzahn explique que « la transformation doit se conjuguer au présent plutôt qu’au futur, et progresser par petites touches pour devenir partie intégrante de la vie de l’organisation ».

Dans ce guide complet de Yooz qui reprend les codes de la série Netflix à succès La Casa de Papel découvrez :

Différentes visions et moyens pour changer les règles du jeu.

Les méthodes pour construire sa Casa sin Papel, comment penser à tous les détails, envisager tous les scénarios.

Comment réunir et former votre équipe de leaders du changement ?

Comment réussir sa transformation digitale sans faire de victimes ?

Yooz , solution Cloud de dématérialisation et d’automatisation du processus Purchase-to-Pay (P2P) apportant des bénéfices inégalés à plus de 3000 clients dans le monde, vous permet grâce à ce livre blanc d’adopter un point de vue différent sur la transformation digitale. Téléchargez-le dès maintenant pour bénéficier des conseils de 11 experts du secteur !