Il sera enfin plus facile de partager des fichiers, des images et des liens, d’un appareil Android à un autre. Neuf ans après Apple avec Airdrop, Google lance (enfin) une fonctionnalité similaire, baptisée Nearby Share. Déjà disponible sur certains appareils comme les Pixel et les Samsung, cette nouvelle fonctionnalité fonctionnera dans les semaines à venir sur tous les appareils dotés d’Android 6 et plus.

Neuf ans après, Google rattrape son retard sur Apple

Nearby Share (ou “partage de proximité”) fonctionne exactement de la même manière que la fonctionnalité AirDrop. Elle permet, comme son ainée venue de chez Apple, de faciliter les échanges de fichiers entre deux appareils Android. Sur son blog, Google explique : “Après des années de développement, Android lance Nearby Share, une plateforme permettant un partage fiable et facile entre des milliers de modèles de téléphones Android et des milliards de personnes“.

Ainsi, si vous souhaitez partager une image avec un ami possédant lui aussi un appareil Android, vous n’aurez qu’à sélectionner l’option “Partage à proximité” apparaissant dans le menu de partage. Attendez que son appareil soit détecté, puis sélectionnez-le pour que le fichier lui soit directement envoyé. Simple comme bonjour.

Comme pour AirDrop, vous pourrez bien évidemment définir la visibilité de votre appareil à travers Nearby Share. Trois niveaux différents sont proposés : tous, certains ou rester caché. Sur son blog, Google précise également qu’il est possible d’envoyer et de recevoir des fichiers de façon anonyme. Enfin, Google garantit que Nearby Share choisit automatiquement le meilleur protocole pour un partage rapide, parmi le Bluetooth, le Bluetooth Low Energy, le WebRTC ou le WiFi peer-to-peer. Petit plus, le partage de proximité fonctionnerait également en hors-ligne.

Nearby Share arrivera bientôt sur Chromebook

Si Nearby Share est déjà disponible pour les Google Pixel et les Samsung, il faudra attendre encore quelques semaines pour le voir arriver sur tous les autres appareils dotés d’une version Android 6 ou supérieure. Aussi, Google a précisé que cette fonctionnalité arrivera également sur les Chromebook, mais ce n’est pas encore pour tout de suite : “Dans les mois à venir, Nearby Share fonctionnera avec Chromebooks afin que vous puissiez rapidement partager des fichiers entre un téléphone Android et un Chromebook, et vice-versa“. Après tout, après neuf ans d’attente, on n’est plus à ça près.