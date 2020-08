Le quotidien des employés consistent à jongler entre les différents outils utilisés par l’entreprise. Certains pour gérer les clients, d’autres les process, et d’autres pour les projets. Des allers-retours entre les outils, qui font perdre du temps et diminuent la productivité des équipes !

Dans ce cas, un outil comme Agiled risque de séduire la grande majorité. Agiled est une plateforme de gestion d’entreprise tout-en-un permettant de gérer tous les aspects d’une entreprise : CRM, facturation, contrats, to-do lists, ressources humaines, au sein d’un même endroit.

La gestion de son business au sein d’un outil unique

Agiled offre de nombreuses fonctionnalités. Le CRM par exemple permet de gérer les différentes informations liées aux prospects et aux clients. Chaque client peut être invité sur un portail client qui sera en marque blanche, via une invitation par mail.

Le module Leads fonctionne comme un CRM, mais se destine aux personnes qui ne sont pas encore 100% clientes. C’est ici que les propositions, documents et follow-ups sont gérés. Les clients peuvent également être importés via d’autres CRM ou plateformes d’automatisation.

Petit plus, Agiled dispose d’un mode traditionnel, mais également d’un mode sombre ! La plateforme peut être entièrement personnalisée, afin de correspondre à 100% à votre entreprise.

Le module dédié aux projets permet lui de facilement accéder aux projets en cours, ceux réalisés ou encore ceux à venir. Pour chaque projet, les tâches en cours, finies, à venir, le budget ou encore les personnes impliquées sont affichées. Pour chaque projet, l’avancement peut facilement être suivi grâce aux graphiques de Gantt.

Le module Finance lui permet de suivre les devis, les paiements, les dépenses, de créer, d’envoyer des factures ainsi que des rappels de paiement. Les contrats client peuvent facilement être rédigés et signés en ligne via Agiled.

Toutes les fonctionnalités clés d’une entreprise sont regroupées au sein d’Agiled

Enfin pour la partie service client, le module Clients est une vraie pépite ! Via ce dernier il est possible de gérer l’ensemble des tickets créés par les utilisateurs. Un agent peut être attribué à chaque client, ainsi que des articles et diverses ressources pour aider ces derniers.

Agiled s’intègre avec de nombreux outils comme Hubspot, Asana, Active Campaign, et bien d’autres. L’outil est 100% conforme au RGPD et les données peuvent être vues ou téléchargées à tout moment.

Si la solution semble idéale, il est possible d’y accéder à vie pour 59 dollars ! En effet sur Appsumo trois offres sont proposées. Pour 59 dollars, toutes les fonctionnalités de l’outil sont accessibles à 5 membres, ainsi qu’un stockage de 100 GB. Pour 118 dollars, il est possible d’avoir jusqu’à 15 collaborateurs et bénéficier de 200 GB de stockage. Enfin, l’offre Multiple à 177 dollars, permet à 25 collaborateurs d’utiliser Agiled et profiter de 300 GB de stockage.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.