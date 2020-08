Phil Schiller travaille chez Apple depuis 1987. Comme l’indique la société dans un communiqué de presse, il vient tout juste de gagner le titre honorifique de « Apple Fellow », un titre attribué aux grandes personnalités de l’entreprise, comme Steve Wozniak ou encore Bill Atkinson. Généralement, ce titre sert à récompenser les personnes influentes et historiques qui quittent Apple.

Phil Schiller rend sa casquette de chef du marketing

Malgré son titre honorifique d’« Apple Fellow », Phil Schiller reste chez Apple mais rend ses fonctions liées au marketing. Son successeur, Greg Joswiak, le remplacera et devient au passage le vice-président d’Apple. Phil Schiller continuera d’être à la tête de l’App Store ainsi qu’à celle de l’organisation des évènements.

Après 33 ans passés dans l’entreprise et âgé de 60 ans, Schiller prépare probablement un départ à la retraite d’ici quelques années. Chez Apple, l’homme s’est imposé comme un véritable pilier et est devenu le bras droit de Steve Jobs. C’est aussi généralement lui qui prend place sur scène lors de la présentation des nouveautés de la marque.

Dans le communiqué d’Apple, Phil Schiller précise « C’est un rêve devenu réalité pour moi de travailler chez Apple, sur tant de produits que j’aime, avec tous ces grands amis, Steve, Tim et bien d’autres. J’ai commencé chez Apple à l’âge de 27 ans, et cette année j’ai eu 60 ans et il est temps de planifier des changements dans ma vie. Je continuerai de travailler ici tant qu’ils me garderont, mais je veux aussi consacrer du temps dans les années à venir pour ma famille, mes amis et quelques projets personnels qui me tiennent à coeur ».

Le nouveau chef du marketing n’est pas inconnu dans l’entreprise

Greg Joswiak travaille chez Apple depuis plus de 20 ans. Il était chargé du marketing produit à l’échelle mondiale depuis 4 ans. Ainsi, sa nomination en tant que chef du marketing n’est pas vraiment une surprise. Il saura parfaitement s’occuper de la gestion et de la commercialisation des produits de l’entreprise ainsi que toutes les autres tâches qui lui seront confiées.

À son sujet, Tim Cook a déclaré « Les nombreuses années de leadership dans l’organisation du marketing produit rendent Greg parfaitement adapté à ce nouveau rôle et garantira une transition transparente à un moment où l’équipe est engagée dans un travail important ». On peut désormais s’attendre à ce que Joswiak remplace également Schiller lors des présentations officielles.