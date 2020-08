Les transports représentent un pourcentage élevé d’émission de CO2 dans l’atmosphère. Et dans l’optique de préserver la planète, le monde s’est lancé dans la recherche d’alternatives aux véhicules thermiques. La principale solution trouvée est la mobilité électrique qui a l’avantage de limiter la pollution.

Quels sont les moyens de déplacement personnels et équipements sportifs électriques ?

Avec les avancées technologiques, on distingue aujourd’hui plusieurs moyens de déplacement fonctionnant à l’électricité.

La voiture électrique

Grâce à des constructeurs comme Tesla ou Chrysler, les voitures électriques se font progressivement une place et sont de plus en plus plébiscitées par les particuliers. Le gouvernement encourage d’ailleurs, à opter pour ce type d’automobiles non-polluantes en permettant de bénéficier d’un tarif d’immatriculation préférentiel chez des entreprises écoresponsables comme Auto-démarches. Ces véhicules servent également comme équipements sportifs dans les courses de voiture.

Le vélo électrique

Le vélo à assistance électrique (VAE) est un vélo doté d’un moteur électrique alimenté par une batterie dont l’autonomie varie en fonction du modèle et du concepteur. Pour une meilleure utilisation, il est préférable de choisir une batterie de qualité de chez Velobatterie, par exemple.

Le skate électrique

Il s’agit d’un skate équipé d’un moteur électrique et d’une batterie. Très pratique, il sert non seulement d’appareil de transport personnel, mais est aussi utilisé lors des compétitions de skateboard.

Le surf électrique

Développé par la société Lift, Le eFoil est l’un des nouveaux équipements sportifs électriques en vue. Il est composé d’un moteur électrique et vole au-dessus de l’eau. Désormais, plus besoin de vagues pour surfer (tous les détails du surf électrique sur le blog de Surfcamp.fr).

La trottinette électrique

Autrefois un jouet d’enfant, la trottinette est devenue un moyen de transport pour tous âges. De nos jours, il existe des modèles électriques qui sont de plus en plus populaires. Ce sont des planches à 2 ou 3 roues surmontées d’un guidon et fonctionnant à l’aide d’un moteur couplé à une batterie.

Existe-t-il des transports en commun qui carburent à l’électricité ?

En dehors des moyens de transports personnels et des équipements sportifs électriques, on voit apparaître de plus en plus, des transports en commun électriques.

Le TGV et les bus électriques

Le premier exemple de transport collectif fonctionnant grâce à l’énergie électrique est le TGV. Mais plus récemment, des villes comme Paris, Marseille, Nice, Bayonne ou Nantes ont mis en place des lignes de bus, de tramways ou de navettes entièrement électriques.

Le bateau électrique

Bateau de plaisance ou paquebot, certains constructeurs proposent dorénavant, des bateaux qui fonctionnent à l’électricité. On peut citer à titre d’exemple, la construction d’un ferry électrique de 400 passagers en Norvège. Il existe même des équipements sportifs électriques à utiliser en mer comme les voiliers.

L’auto partage de véhicules électriques

Les services d’auto-partage ont révolutionné les déplacements urbains non-polluants. On distingue par exemple, les Blue Cars de Bolloré, Autolib’ à Paris, les scooters de Cityscoot ou de Bosch en région parisienne, Citiz à Toulouse, Bluecub à Bordeaux, Totem Mobi à Marseille.

Quelles sont les innovations en cours dans le domaine des déplacements électriques ?

Des innovations naissent tous les jours pour accompagner la révolution de la mobilité électrique et beaucoup sont encore en test.

Les véhicules à énergie solaire

La voiture à énergie solaire pourrait véritablement changer la donne pour les équipements sportifs et tout le marché des voitures électriques. Il existe déjà des prototypes intéressants actuellement en cours de test.

L’avion électrique

Des innovations très intéressantes voient déjà le jour en ce qui concerne les avions électriques. Il s’agit de l’avion Solar Impulse 2 utilisant l’électricité renouvelable du soleil et plus récemment, le ” concept plane ” Ampere.

La conduite autonome

Tesla et d’autres constructeurs électriques ont déjà fait de grands progrès en matière de conduite autonome afin de pouvoir obtenir des routes plus sûres et des trajets en voiture plus confortables.

La recharge électrique

Pour les transports personnels et en commun, mais aussi les équipements sportifs, la recharge électrique est un défi à relever. L’objectif est de les rendre plus pratiques pour les longues distances. Smart Charging, les parkings à énergie solaire d’Ombriwatt, les lampadaires de recharge d’Ubitricity, la recharge automatique sans contact d’EDF sont autant de projets en cours.