Utilisé par les entreprises du monde entier pour se connecter et interagir avec leurs clients sur leur site web, le Plugin de discussion Messenger va avoir droit à d’importantes améliorations, apprend-on ce mardi 4 août 2020 à travers un communiqué officiel de l’entreprise. L’objectif est ambitieux : aider “les entreprises à atteindre plus de personnes que jamais, même les clients non connectés ou ne possédant pas de compte sur Facebook”.

En pleine pandémie de Covid-19, Messenger souhaite plus que jamais venir en aide aux entreprises

Plus que jamais, il est essentiel d’aider les entreprises à se connecter à leurs clients. La pandémie mondiale de Covid-19 ayant lourdement impacté l’activité des commerces physiques, la solution de la vente en ligne s’impose non plus comme une évidence, mais bel et bien comme une nécessité vitale. C’est dans ce contexte, et dans l’objectif d’apporter un outil encore plus performant aux entreprises, que Messenger a décidé d’agir en améliorant son Plugin de discussion.

Ainsi, avec cette nouvelle mise à jour, les clients non connectés ou ne possédant pas de compte sur Facebook pourront tout de même écrire aux entreprises depuis leur site web. Une importante nouveauté qui permettra de faciliter et fluidifier les échanges. Comme le relate la firme, désormais, “tout le monde peut engager la conversation avec les entreprises via le Plugin de discussion“.

Toujours dans l’objectif de faciliter la discussion, Messenger offre un nouveau design à son Plugin de discussion. Là encore, les mots-clés sont simplicité, fluidité, accessibilité. Une réussite selon Jenny Li, Responsable Produit chez Messenger, qui précise : “Lors de nos tests, les entreprises utilisant la nouvelle version du Plugin de discussion ont constaté une augmentation de l’ordre de 45% du nombre de clients s’informant sur leurs produits et services”.