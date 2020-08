La vidéo sur les réseaux sociaux est un moyen d’engager facilement une communauté. Créer une vidéo peut paraître technique, cependant de nombreux outils existent sur le marché pour faciliter cette tâche, éviter de dépenser trop d’argent ou encore faire appel à un spécialiste. Parmi les outils phares du marché, on peut citer OFFEO, VEED ou encore VidYou en fonction des besoins de chacun.

Aujourd’hui c’est Tyle que nous présentons ! Tyle est un logiciel disponible sous Windows, Mac et Linux, proposant un grand nombre de templates permettant de créer facilement et rapidement des vidéos et des posts à destination des réseaux sociaux.

Des vidéos de qualité grâce à des millions de contenus stock

Pour utiliser Tyle, il suffit de cliquer sur le bouton “Créer”. Plusieurs mises en page sont proposées pour les titres, le contenu, le logo et les éléments visuels à savoir images ou vidéos. Présentés comme des calques, ces derniers peuvent être déplacés et personnalisés afin de créer une vidéo unique. En cliquant sur un élément, les différentes options d’éditions apparaissent : couleur, police, dimensions, alignement, bordures etc. Tyle donne également accès à des millions de photos et vidéos, directement au sein de l’outil.

Tyle recadre automatiquement les vidéos pour les différents réseaux sociaux

Tyle permet de prévisualiser toutes les vidéos créées afin de les ajuster en cas de besoin, avant téléchargement ou partage sur les réseaux sociaux. Pour encore plus de personnalisation, Tyle offre également un grand nombre de musique d’arrière-plan, s’ajustant automatiquement en fonction de la durée et du contenu de la vidéo ou du post.

Enfin, au moment de repartager sur les réseaux sociaux, Tyle ajuste automatiquement le format de la vidéo, pour correspondre aux dimensions de chaque réseau. Il suffit de sélectionner les différents formats souhaités et Tyle s’occupe du recadrage !

Mis en avant sur Product Hunt, il est possible de profiter d’un accès à vie à Tyle pour 59 dollars. L’offre Single à 59 dollars au lieu de 3924 dollars, offre toutes les fonctionnalités de l’outil et la création de 500 slides par mois. Avec Double à 118 dollars, il est possible de créer 1000 slides par mois. Enfin Multiple proposée à 177 dollars, permet de créer un nombre illimité de slides chaque mois.

