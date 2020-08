Google a fait un pas de plus vers la suppression de la prise en charge des cookies tiers sur Chrome. Le géant d’Internet a commencé à tester ses “trust tokens” (jetons de confiance) auprès des développeurs, a-t-il annoncé sur son blog le 31 juillet dernier. Cette alternative est supposée aider à combattre la fraude publicitaire, en faisant notamment la distinction entre les robots et les utilisateurs réels.

Google Chrome s’émancipe des cookies tiers

Contrairement aux cookies, les “trust tokens” conçus par Google Chrome ont pour avantage d’authentifier un utilisateur, sans avoir besoin de connaître son identité. C’est une solution qui permet au géant d’Internet de placer la confidentialité et le respect de la vie privée de ses utilisateurs au premier plan, tout en prouvant aux annonceurs que les utilisateurs qui voient leurs publicités et qui cliquent dessus sont bien réels, et qu’il ne s’agit pas de robots. Rappelons également que d’après une étude menée à la fin de l’année 2019, les cookies ont aussi un impact sur les performances des pages Web et ne sont pas toujours conformes aux normes RGPD.

Autant d’éléments qui poussent Google à vouloir s’émanciper des cookies tiers d’ici 2022, et il semble plutôt en bonne voie puisqu’il vient de commencer ses tests auprès de développeurs, avec la promesse de les étendre encore davantage “prochainement“.

Google n’est pas le seul à vouloir la fin des cookies tiers, il est même plutôt en retard sur cette position par rapport à ses concurrents. En effet, Mozilla Firefox et Safari les bloquent déjà par défaut. Quoi qu’il en soit, les choses avancent dans la bonne direction et la suppression des cookies tiers est une conclusion désormais inévitable sur Chrome.

Le bouton “Pourquoi cette annonce” mis à jour

Dans le même temps, Google en profite pour annoncer quelques modifications à son bouton “Pourquoi cette annonce” qui permet à un utilisateur de savoir pourquoi certaines publicités lui sont destinées. Dès la fin d’année, le label “À propos de cette publicité” fera son apparition et renseignera le nom vérifié de l’annonceur, afin que les utilisateurs puissent prendre connaissance des entreprises qui les ciblent. Enfin, la société a annoncé une nouvelle extension pour son navigateur Chrome. Baptisée Ads Transparency Spotlight, celle-ci devrait fournir aux utilisateurs des “informations détaillées sur toutes les annonces qu’ils voient sur le web“.