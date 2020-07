Netflix est l’entreprise la plus performante en bourse des 10 dernières années, c’est aussi celle qui cumule à ce jour le plus de nominations à l’occasion des Emmy Awards 2020. En effet, depuis quelques années, la cérémonie qui vise à féliciter et récompenser les meilleures émissions télévisées des États-Unis accueillent également les programmes proposés par les plateformes de streaming. Alors évidement, ces dernières volent la vedette aux émissions télévisées et cette année, Netflix a particulièrement retenu l’attention sur lui, avec ses 160 nominations.

Un nombre record de nominations pour Netflix

Le coronavirus a mis de nombreux tournages en pause, y compris pour Netflix. Celui-ci a néanmoins raflé de nombreuses nominations aux Emmy Awards. Avec précisément 160 nominations, la plateforme de streaming vidéo se place devant HBO, le géant de la télévision et ses concurrents Disney+ ou encore Apple TV+. HBO qui a pour habitude de cumuler les nomination est relayé cette année en seconde position, avec « seulement » 107 nominations au total. Malgré tout, le groupe garde une part de son succès avec sa série « Watchmen » qui cumule à elle seule 26 nominations.

Netflix a, cette année encore, cumulé une excellente audience dans le monde entier. L’entreprise américaine peut se féliciter, car les nominations concernent ses contenus originaux. La plateforme l’a d’ailleurs bien compris et compte bien produire plus de contenus à l’avenir. L’entreprise a d’ailleurs levé 1 milliard de dollars pour cela, mais aussi prévu de se fournir auprès de fournisseurs tiers, comme Viacom18 chez qui il s’approvisionnera en contenus indiens.

D’autres nominations intéressantes au Emmy Awards 2020

Disney+ s’est lancé en pleine pandémie en Europe, après une arrivée réussie aux États-Unis. Apple TV+ a aussi tenté de se faire une place et a vu son travail récompensé avec une première nomination. Celle concerne Jennifer Aniston, pour son rôle dans The morning show dans la catégorie meilleure actrice de comédie.

Amazon Prime quant à lui se place en tant que principal concurrent de Netflix en termes de contenus, et rafle lui aussi plusieurs nominations. Sa comédie La merveilleuse Mme Maisel a cumulé 20 nominations.

Pour l’ensemble de ces plateformes, il ne reste plus qu’une chose à savoir : combien de nominations se transformeront finalement en prix décernés, le 20 septembre prochain au Microsoft Theater de Los Angeles ?