Impressionnant, non ? C’est ce que révèle la Publication du Panorama des entreprises 2019 et Business France en 2019. Mais le terme de “création d’entreprise” reste flou.

Salesforce, l’éditeur de logiciel connu dans le monde entier, s’est ainsi donné pour mission de partir à la rencontre de ces entrepreneurs pour mieux comprendre qui ils sont. Une première découverte a frappé les analystes : les créateurs et les dirigeants de PME sont surreprésentés.

Dans un guide dédié aux PME, Salesforce explore donc les grandes tendances qui sont au centre des préoccupations des dirigeants de ces entreprises.

Les PME toujours largement dominantes dans le paysage entrepreneurial français

Si les PME ne représentent “que” 60 à 70 % des emplois, elles dessinent en revanche plus de 90 % du paysage de l’ensemble des entreprises françaises.

Nous aurions donc tort de ne nous intéresser qu’aux salariés des grands groupes, aux managers du CAC 40 et aux dirigeants des TPE. Les chefs d’entreprise qui ont pour mission de faire croître leur PME sont donc plusieurs centaines de milliers en France.

Comment tirent-ils leur épingle du jeu pour diriger leur entreprise vers le succès ? Salesforce observe 4 tendances majeures chez ces acteurs clés de l’économie.

La création de nouvelles expériences grâce aux données démographiques

Le big data, autrement dit l’abondance de données à disposition grâce à la technologie et la possibilité de les exploiter, est un grand pas en avant pour les dirigeants de PME. En utilisant les données fournies, ils peuvent désormais mieux se positionner sur leur marché.

Car n’oublions pas les enjeux majeurs d’une PME : connaître sa cible, faire évoluer son offre et avancer vers les besoins de demain de son client.

Des investissements toujours plus orientés selon l’évolution des attentes clients

Les clients évoluent de plus en plus rapidement… et leurs exigences également. Les entreprises ont d’ailleurs l’impression que ces attentes sont toujours plus élevées.

C’est pour cela qu’il n’est plus possible d’investir uniquement selon ses propres envies lorsque l’on dirige une PME. Lors de la réalisation des plans d’investissements, les dirigeants de PME hiérarchisent donc les outils qui peuvent leur permettre d’offrir les expériences personnalisées les plus attendues par leurs clients.

L’étude du géant technologique démontre par ailleurs que ce sont les solutions CRM (gestion de la relation client) qui sont devenues la priorité dans les budgets technologiques de la majorité des PME en croissance.

La transformation digitale s’accélère

Voilà des années que l’on martèle le terme de transformation digitale (ou transition numérique). Il est intéressant de noter qu’à force, il semblerait que toutes les entreprises aient bien avancé dans cette évolution technologique.

Et pourtant… la réalité est toute autre. Si elles prennent peu à peu le pli, les PME ont souvent d’abord pris du retard sur le sujet. Pour rester sur l’exemple du CRM, la majorité des PME utilisant un système CRM n’a commencé à l’exploiter que depuis 2 ans maximum.

En complément du CRM, les technologies liées à l’automatisation (marketing, mais pas uniquement) et à l’intelligence artificielle sont également au centre de cette transformation digitale des PME qui s’accélère.

La confiance, clé de voûte du succès d’une PME en 2020

Dernière grande tendance structurelle dans le paysage des PME : la confiance. Plus qu’un atout, elle est devenue indispensable. C’est d’ailleurs dans la relation de confiance qui lie l’entreprise à sa clientèle que se trouve un grand facteur de différenciation, voire un avantage concurrentiel clé.

Un seul chiffre de Salesforce le démontre : 90 % des dirigeants de PME placent la confiance au-dessus de tout le reste dans leurs relations avec les clients.

Dans ce rapport exclusif et complet, vous découvrirez :

Ce qui anime dirigeant(e)s de PME dans leur quotidien de chefs d’entreprise

Comment la technologie, le digital et la transition numérique répondent aux nouvelles attentes des consommateurs

Comment les attentes clients déterminent la manière d’investir des dirigeants de PME

Le principal facteur de différenciation des meilleures PME, qui est aussi leur principal avantage compétitif

Téléchargez gratuitement la troisième édition du rapport de tendances relatif aux petites et moyennes entreprises