La capitalisation boursière du géant chinois Tencent a dépassé celle de Facebook ce mercredi 29 juillet. Ce dépassement est le point d’orgue d’un rallye boursier qui aura duré toute l’année et durant lequel Tencent n’a fait que prendre de la valeur.

La capitalisation boursière de Tencent s’élevait à 5,15 billions de dollars hongkongais (soit 664,50 milliards de dollars) vers 15h07 (heure de Singapour). En un an, l’entreprise chinoise a été valorisée de 200 milliards de dollars.

Pendant ce temps, Facebook, dont le PDG est aujourd’hui en audition devant le Congrès américain, s’élevait à 656,15 milliards de dollars à la clôture de la bourse le mardi soir.

Si Tencent se distingue par son catalogue de jeux mobiles très populaires en Asie : Honour of Kings, QQ Speed, Peacekeeper Elite etc, l’entreprise capitalise aussi sur son application de messagerie WeChat. Avec un milliard d’utilisateurs, elle est la plus utilisée dans le pays. D’autant plus qu’en 2020, WeChat a multiplié les opérations de monétisation sur la plateforme auprès de ses mêmes utilisateurs.

Tencent gère également un service de messagerie instantané appelé QQ. Ainsi, les revenus des réseaux sociaux représentent environ 23% des ventes globales de la société chinoise. Tencent aurait profité du fait que les utilisateurs ont passé beaucoup de temps sur ses jeux et applications de messagerie lorsqu’ils étaient confinés pendant la crise sanitaire de la Covid-19.

Au total, les actions de Tencent ont progressé d’environ 43% depuis le début de l’année, contre un peu plus de 12% pour Facebook.

De son côté, Facebook a vu ses actions atteindre un niveau record de 250,15 dollars au début du mois de juillet avant de voir son cours baisser. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, comparaît aujourd’hui devant la commission judiciaire du Congrès américain aux côtés des PDG de Google, Amazon et Apple. Les questions tourneront autour des soupçons d’abus de position dominante des GAFA.

Ce n’est pas la première fois que la capitalisation boursière de Tencent dépasse celle de Facebook. Cela s’était déjà produit fin 2017 et plusieurs fois en 2018. Sur toute l’année 2019 en revanche, Facebook était resté en avance sur Tencent, selon les données du cabinet S&P Global Market Intelligence.