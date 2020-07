Qu’est-ce qui différencie les petites et moyennes entreprises des autres organisations ? Elles représentent l’immense majorité du paysage entrepreneurial français, leurs moyens diffèrent grandement de ceux des grands groupes et ce qui compte le plus pour elles reste le développement des ventes. Mais ce n’est pas toujours évident avec tous les processus à gérer : acquisition client, fidélisation, suivi des commandes… alors comment les optimiser ?

C’est à ces questions qu’a souhaité répondre Salesforce, leader mondial des solutions de gestion de la relation client (CRM).

La moitié des dirigeants de PME se sentent désavantagés face aux grandes entreprises

Selon une enquête de Salesforce, près d’un dirigeant de PME sur deux ressent un désavantage par rapport aux grandes entreprises.

Les clients représentent le nerf de la guerre. Il faut d’abord les trouver, puis les séduire et enfin les fidéliser.

Comme si ce n’était pas suffisant, les PME doivent aussi constamment faire les efforts nécessaires pour s’adapter au consommateur, de plus en plus exigeant. Rester aligné avec les standards du marché et toujours offrir une expérience client à la hauteur n’est pas simple pour ces entreprises dont les dirigeants oeuvrent déjà sur tous les fronts.

Si les PME n’envisagent pas toujours l’acquisition d’un CRM pour les épauler, cela s’explique de plusieurs manières : l’absence ou le manque de connaissance sur l’outil, les moyens et les temps limités.

Le CRM, meilleur allié des PME

Malgré les obstacles qui peuvent dissuader les dirigeants de PME de mettre en place un CRM, il leur fournit de nombreux avantages concurrentiels en libérant énormément de temps tout en développant le chiffre d’affaires.

Le CRM pour les PME offre aussi une gestion de la relation client simplifiée et à 360 degrés. Choisir un CRM adapté à la taille de l’entreprise est ici capital, car sous l’appellation “PME” se cachent aussi bien la petite entreprise familiale de 12 collaborateurs que la start-up en forte croissance qui vient de dépasser les 200 collaborateurs et qui lève 30 millions d’euros.

Quoi qu’il en soit, gérer vos contacts avec des tableurs, noter à la main les prochaines étapes avec vos clients et communiquer individuellement auprès de vos différents services a ses limites.

Récapitulons donc les 5 grands atouts du CRM pour les PME :

Gagner en productivité grâce aux opportunités du Cloud

Mieux piloter l’activité de sa PME grâce à une analyse en temps réel

Augmenter ses ventes et améliorer ses tunnels de conversion

Fidéliser ses clients pour en faire des ambassadeurs

Mieux connaître ses clients et les cibler précisément à travers ses campagnes marketing

Au sommaire de ce livre blanc sous forme de guide édité par Salesforce, découvrez ainsi :

Tout ce qu’un CRM apporte à votre PME

Un comparatif des solutions à votre disposition et des critères de sélection

Les retours d’expérience de 3 PME françaises

Découvrez ce que votre PME gagnerait à s’équiper d’un CRM adapté et apprenez à choisir le bon logiciel dès aujourd’hui. Alors que de plus en plus de petites et moyennes entreprises s’équipent, la course contre la montre s’accélère pour les millions d’entreprises qui n’ont pas encore passé le cap.