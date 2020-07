Amazon a annoncé l’arrivée d’une toute nouvelle interface pour l’application d’Alexa, rapporte TechCrunch ce lundi 27 juillet 2020. Celle-ci sera disponible sur iOS mais aussi sur Android, et ambitionne d‘offrir une expérience plus simplifiée et personnalisée à ses utilisateurs. Retour sur les changements apportés à cette application.

Une page d’accueil plus personnalisée pour Alexa

Avec cette refonte globale de l’application destinée à son assistant vocal, Amazon compte bien mettre l’accent sur la personnalisation. Pour cela, le géant du e-commerce a repensé intégralement la page d’accueil de l’app. Désormais, un gros bouton siège tout en haut de l’écran : en cliquant sur celui-ci, l’utilisateur pourra commencer à utiliser son assistant vocal. Si cela lui semble plus pratique, il pourra également le lancer en prononçant simplement le mot “Alexa”.

S’en suit une liste de suggestions personnalisée, générée en fonction des besoins et des habitudes des utilisateurs : rappels, musique récemment jouée, liste de courses… Les éléments les plus importants sont désormais directement à portée de doigts. Pour les utilisateurs qui utilisent pour la première fois Alexa, l’application se chargera de leur offrir des conseils sur ce qu’ils peuvent faire avec leur assistant vocal, leur suggérant ainsi des services et des fonctionnalités qui pourraient s’avérer pratiques.

À noter également que les utilisateurs pourront contrôler le volume des différents appareils Echo qu’il possède depuis cette page d’accueil. Enfin, les fonctionnalités avancées de l’application, telles que les rappels, les routines, les compétences et les paramètres, ont été déplacées sous la catégorie “Plus” se trouvant tout en bas et à droite de l’écran. Il en va de même pour les skills qui sont désormais placés en second plan.

Un aveu de l’échec de la première interface ?

Cette refonte totale de l’application d’Alexa suggère que la première interface présentée n’a pas su trouver sa place dans le quotidien de ses utilisateurs. C’était pourtant l’objectif poursuivi : Amazon l’avait pensée comme un tableau de bord, affichant par exemple la date, l’heure et la météo du jour.

Manifestement confronté à un échec, le géant du e-commerce repart de zéro et revoit son approche en partant du principe que l’application d’Alexa ne sera lancée que lorsque les utilisateurs voudront effectuer une tâche spécifique sur leur assistant vocal. C’est pourquoi la personnalisation, facilité et la rapidité d’utilisation sont désormais mises en avant.

Cette nouvelle interface de l’application d’Alexa sera déployée à tous les utilisateurs au cours du mois d’août à travers une mise à jour.