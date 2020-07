Pour gérer des objectifs, nombreux sont ceux à utiliser la méthode Objectives and Key Results (OKR), ou en français Objectifs et Résultats Clés. Avec cette méthode, l’idée étant de fixer des objectifs ambitieux et centraux, aux différents niveaux de l’entreprise et à suivre ces derniers au quotidien. Les Résultats Clés, sont les résultats devant être atteints pour compléter l’objectif dans son entièreté. Ces derniers sont mesurables et faciles à évaluer. Les objectifs sont souvent qualitatifs, là où les résultats sont quantitatifs.

Pour suivre ces derniers, il est commun d’utiliser une feuille de calcul. Cependant, pour éviter de switcher entre les outils permettant de suivre l’avancement de la to-do, celui des OKR, Andrei Baklinau et Dimitri Tarasowski ont décidé de créér OKRStudio. Cet outil disponible en version freemium connecte les cartes créées sous Trello aux OKR. L’idée étant ainsi de créer et gérer des OKR directement dans Trello et de connecter ces derniers aux cartes Trello.

Les OKRs directement dans Trello



Le fonctionnement d’OKRStudio est assez simple. Il faut dans un premier temps ajouter le power-up OKRStudio au tableau Trello. La seconde étape consiste à créer un compte OKRStudio et ajouter les membres d’équipes. Il faut ensuite ajoute des OKRs, au sein d’OKRStudio et assigner ces derniers à des membres. Pour finir, il suffit de connecter les cartes Trello aux OKRs.

Quand une carte Trello est connectée à un OKR, un badge est ajouté à la carte. Ceci permet de différencier les cartes Trello “traditionnelles” de celles qui contribuent à atteindre les objectifs de l’entreprise.

Les avantages d’OKRStudio sont les suivants :

obtenir une vue d’ensemble des tâches qui contribuent aux objectifs de l’entreprise

définir plus facilement les priorités grâce aux badges OKR sur les cartes Trello

gérer OKR et tâches directement au sein de Trello

OKRStudio est gratuit pour une personne. Pour une utilisation en équipe, il faudra payer 5,99 dollars, par utilisateur et par mois.