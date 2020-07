Les podcasts sont une vraie tendance depuis plusieurs mois. Tant pour la marque personnelle, que professionnelle, indépendants et entreprises sont nombreux à se lancer dans le grand bain. Sujets trouvés, épisodes enregistrés, il ne reste plus qu’à diffuser ces derniers ! Cependant, avoir des auditeurs est une chose, mais obtenir des leads via un podcast, est quand même plus intéressant.

C’est le concept de bCast, un outil d’hébergement, de distribution et d’analyse de podcasts conçu pour les spécialistes du marketing et podcasteurs, qui convertit les auditeurs en prospects grâce à l’Auto Opt-in, et facilite l’insertion de publicités dans les podcasts.

Passer facilement à l’action grâce à bCast

L’écran d’accueil montre les différents podcasts. Pour en créer un nouveau, il y a deux options. Partir from scratch et remplir les différentes informations sur ce dernier ou bien importer un podcast via un autre service, comme Apple Podcasts. Ensuite, il faut télécharger les différents épisodes avec descriptions, images etc.

En bas de la page, il est possible d’envoyer des notifications aux invités. Il faut ajouter leur nom et prénom, ainsi que leur adresse mail. Ainsi, lorsque le podcast est en ligne, le ou les invités sont au courant et reçoivent les différents liens à partager, sur leurs réseaux sociaux.

bCast génère automatiquement un site pour les podcasts, mettant en avant les épisodes, mais également les différents réseaux sociaux. Il y a également un lecteur intégré permettant aux internaute d’écouter directement les épisodes et s’inscrire à une liste de diffusion pour recevoir les nouveaux épisodes directement par mail. bCast propose également une partie analytics pour suivre les téléchargements des épisodes.

bCast propose également plusieurs bonus, comme CSM Opt-in, c’est cette fonctionnalité qui permet de convertir les auditeurs en leads. En plus de proposer aux auditeurs de recevoir les prochains épisodes, il est possible de proposer le téléchargement d’un e-book par exemple. Par ailleurs, les potentiels prospects sont directement envoyés dans le CRM ou des outils comme Mailchimp.

bCast offre également un programme d’affiliation, qui permet de gagner de l’argent, à chaque fois qu’une personne s’inscrit à bCast. Il est également possible d’inclure des publicités au sein des épisodes en utilisant bCast. Pour cela il faut télécharger le contenu promotionnel en question et ensuite décider d’où ce dernier apparaîtra (au début ou à la fin de l’épisode). Les publicités peuvent également être programmées. Pratique notamment pour les offres limitées dans le temps.

Enfin, dernière fonctionnalité très pratique proposée par bCast, la transcription. Pour chaque épisode, il est possible d’obtenir de manière automatique une version écrite de ce dernier.

bCast est un outil complet et payant proposé à vie pour 79 dollars, grâce à un deal via Appsumo. Les trois offres proposées sont les suivantes :

Single à 79 dollars au lieu de 900 dollars, permet d’héberger un podcast, profiter de 1 TB de bande passante par mois et de 2 heures de transcriptions par mois et podcast

Double proposée à 158 dollars au lieu de 1350 dollars, offre l’hébergement de trois podcasts, 3 TB de bande passante par mois, 2 heures de transcriptions par mois et podcast et la marque blanche

Multiple à 237 dollars permet l’hébergement de 5 podcasts, offres 5 TB de bande passante mensuelle

2 heures de transcriptions par mois et podcast et la marque blanche

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.