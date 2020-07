Les lives sont aujourd’hui un moyen de communication utilisé par un grand nombre d’entreprises. Pour présenter une entreprise, un nouvel influenceur, une collaboration, répondre aux questions des clients, souligner son expertise, les lives rencontrent un certain succès, notamment sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram ou encore Twitter. Cependant, diffuser un live, nécessite comme le nom l’indique d’être en live et diffuser un live sur plusieurs plateformes peut être un peu technique. Heureusement, il existe des outils pour planifier des lives avec des vidéos préenregistrées.

C’est notamment le cas de OneStream. Cet outil basé sur le cloud permet de programmer des flux live en direct, tout en utilisant des vidéos préenregistrées, sur plus de 40 plateformes, de manière simultanée. Un outil plus poussé que Liveapp par exemple, présenté il y a quelques semaines.

Des lives planifiés à l’avance sur diverses plateformes



Dans le fonctionnement, la prise en main de OneStream est assez intuitive. Une fois sur l’outil, il faut dans un premier temps se connecter aux différents réseaux sociaux comme : Facebook, YouTube, Twitch, Periscope…

Pour programmer un live, il suffit de cliquer sur le bouton “new stream”. Ensuite, la vidéo doit être téléchargée sur l’outil. Il est possible d’enregistrer en direct via OneStream ou bien d’importer une vidéo ou de télécharger une vidéo depuis Dropbox, Google Drive, etc. Une fois la vidéo téléchargée, il faut la nommer, fournir une description ou encore ajouter des tags. La prochaine étape consiste à sélectionner les réseaux sociaux sur lesquels la vidéo devra être diffusée en live, puis planifier la vidéo dans les 59 prochains jours.

Un calendrier permettant de voir les différents lives programmés est disponible. La date de publication des vidéos peut être modifiée, facilement grâce au drag and drop.

L’avantage de OneStream c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être devant son ordinateur au moment de la diffusion du live (sauf pour répondre aux commentaires si besoin). Sur le live, il est possible d’ajouter un filigrane ou un logo afin de personnaliser la vidéo. Des notifications peuvent être envoyées 6 jours avant la diffusion du live, pour rappeler la date de ce dernier aux abonnés.

Un outil accessible à vie pour 59 dollars

Grâce à une offre spéciale via Appsumo, il est possible d’obtenir un accès à vie à OneStream. Deux offres sont proposées en fonction des besoins :

le plan Standard à 59 dollars au lieu de 444 dollars. Il permet de planifier 15 lives, connecter 25 comptes de réseaux sociaux, être utilisé par 2 membres d’équipes et offre 20 GB de stockage

le plan Professionnel à 118 dollars et non 996 dollars. Il permet la planification de 30 lives, 8 heures maximum par live, connecter 50 comptes de réseaux sociaux, utilisé OneStream par 4 personnes et profiter de 50 GB de stockage

