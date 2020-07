Twitter a confirmé le 23 juillet 2020 que 36 profils ont été contrôlés, afin de consulter les messages privés. Dans le même temps, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, s’est excusé et a admis que le réseau social avait pris du retard en sécurité informatique.

Le 15 juillet dernier Twitter a subi l’une de ses attaques informatiques les plus importantes. On sait aujourd’hui qu’elle a été l’ampleur des dégâts. Le Hack aurait été possible grâce à la complicité d’employés au sein même de Twitter. Au-delà de la somme finale récoltée, environ 120 000 dollars, c’est surtout certaines données personnelles qui ont pu être compromises.

🔹130 total accounts targeted by attackers

🔹45 accounts had Tweets sent by attackers

🔹36 accounts had the DM inbox accessed

🔹8 accounts had an archive of “Your Twitter Data” downloaded, none of these are Verified

