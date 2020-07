Twitch vient tout juste de créer une catégorie entièrement dédiée aux sports traditionnels. La plateforme en a aussi profité pour relancer sa propre chaîne /TwitchSport. Une excellente nouvelle pour les amateurs de sports traditionnels qui ne peuvent pas aller au stade ou à tout autre événement au vu de la crise sanitaire.

Le sport a fortement été impacté par le Coronavirus et les fédérations sportives ont tout intérêt à s’associer avec le numéro un du streaming dans le monde. Ce n’est d’ailleurs pas le seul domaine qui se réinvente. Les musiciens se sont aussi approprié la plateforme pendant le confinement. Twitch devient ainsi l’alternative facile à mettre en place pour toucher le maximum de personnes en direct.

La nouvelle catégorie Sports accueillera du contenu de la NBA, l’UFC, du football féminin et beaucoup d’autres évènements. Twitch a aussi diffusé gratuitement les matchs de la Premier ligue anglaise. Le football sera donc mis à l’honneur avec des partenariats de certains clubs de foot européens, comme le PSG, le Real de Madrid, la Juventus, ou Arsenal. Ces quatre clubs produiront du contenu exclusif pour Twitch, avec une part d’interaction, directement depuis la chaîne /TwitchSports. La plateforme de streaming n’a pas pour le moment expliqué avec précision le contenu qui sera diffusé. On sait simplement que l’on pourra découvrir les coulisses, avec potentiellement des séances de questions-réponses.

On retrouve aussi dans cette catégorie des sportifs qui streament, comme le pilote de F1 anglais Lando Norris. C’est un véritable appel que lance Twitch à tous les sportifs. Le but est de faire découvrir une nouvelle facette du sport de haut niveau. Le changement est majeur et pourrait à terme se développer dans tous les sports traditionnels.