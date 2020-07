TikTok va chouchouter ses meilleurs créateurs en les intégrant à un nouveau programme de rémunération. En effet, malgré les problèmes rencontrés actuellement par le géant chinois, celui-ci continue son bout de chemin et débloque aujourd’hui un budget de 200 millions de dollars pour rémunérer ses meilleurs créateurs de contenus.

TikTok impose des conditions d’éligibilité à son programme de rémunération

Comme toutes les plateformes sociales, TikTok recense quelques personnes influentes rencontrant du succès, auprès des autres utilisateurs, grâce aux contenus qu’ils créent. Pour récompenser ce travail, la plateforme va ouvrir dès le mois d’août son programme Creator Fund. Avec ce dernier, elle disposera d’un budget de 200 millions de dollars, pour cette première année, lui permettant de rémunérer les meilleurs créateurs.

Pour voir leurs contenus rémunérés, les créateurs de contenus TikTok devront répondre à plusieurs critères. Bien que tous n’aient pas encore été dévoilés en détails, nous savons d’ores et déjà que les utilisateurs devront avoir au moins 18 ans, répondre avoir un certain nombre d’abonnés et de publication de vidéos. Vanessa Pappas, gestionnaire des opérations américaines de l’application a expliqué qu’en « un temps relativement court, TikTok est devenu une source de revenus et d’opportunités pour les créateurs et leurs familles » et le rôle de l’application est de les encourager en leurs accordant des moyens financiers.

L’arrivée de ce programme de rémunération montre que la plateforme sociale a mis au point une véritable stratégie. Celle-ci peut s’expliquer par plusieurs points, notamment le fait que TikTok souhaite faire perdurer la tendance qui s’est construite autour de l’application. Le Creator Fund pourrait également être un argument pour faire rester les créateurs sur la plateforme, car il faut dire que la concurrence est rude depuis qu’Instagram a dévoilé les Reels. Ce format reprend les mêmes codes que les vidéos TikTok avec pour avantage d’être directement intégré à Instagram.

Un moyen de retenir les utilisateurs inquiétés par les soucis de sécurité de l’application ?

Comme le relève Gizmodo, ces derniers temps des créateurs de contenus ont fuit la plateforme à cause des soucis de sécurités reprochés à TikTok. L’application fait aussi face à une période compliquée depuis qu’elle a perdu l’accès au marché indien et puisqu’elle pourrait prochainement perdre tous ses utilisateurs américains.

Enfin, si ce programme est un moyen de garder certains créateurs, les conditions de son programme vont lui permettre de faire une sélection. Cela lui permettrait de ne pas sélectionner et rémunérer des créateurs controversés, comme cela a été le cas pour YouTube. L’application s’assurerait ainsi d’éviter tout bad buzz.