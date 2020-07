Parce que les étés sont particulièrement chauds au Japon, les ingénieurs de Sony ont eu une idée qui pourrait séduire un grand nombre de consommateurs. L’année dernière l’entreprise japonaise en parlait déjà, mais aujourd’hui c’est officiel : le Reon Pocket débarque sur le marché. Il s’agit d’un climatiseur portable qui se porte sous les vêtements qui refroidit ou réchauffe son porteur. Il suffit de le placer entre vos omoplates, et le tour est joué.

Un climatiseur portable qui se porte sous les vêtements

Reon Pocket a vu le jour sur First Flight, une plateforme de crowdfunding qui appartient à Sony. Ce climatiseur portable est un appareil en plastique blanc assez fin, de la taille d’une paume de main, qui se charge par USB-C. Vous pouvez également contrôler ce petit boîtier depuis votre smartphone. Un coussin en silicone vous permet de le faire tenir sur votre peau.

Le Reon Pocket utilise l’effet Peltier pour refroidir ou réchauffer son propriétaire, en absorbant et en libérant de la chaleur. Sony affirme que son gadget permet à la température de votre corps de passer de 36°C à 23°C en quelques minutes seulement. Dans le détail, il y a trois niveaux de refroidissement, plus un mode “boost” si vous avez vraiment très chaud. La batterie du Reon Pocket tient entre 2 et 3 heures en fonction de l’intensité de votre réglage.

Le Reon Pocket est à vendre au Japon pour 105 euros

Un journaliste de The Verge vivant au Japon a testé le climatiseur portable de Sony. Il raconte :

“J’ai porté la Reon Pocket en me rendant à pied dans un supermarché à environ un kilomètre de chez moi pour déjeuner. La température n’était que de 30°C, mais l’humidité était de 80 %. J’ai effectivement trouvé que le Reon Pocket m’a refroidi, même à son plus bas niveau de refroidissement. Je transpirais toujours quand je suis rentré à la maison, mais la sensation de fraîcheur fait une différence quand on est dehors, dans la chaleur.”

Sony a atteint son objectif qui était de récolter plus de 500 000 euros pour lancer le Reon Pocket. Le Reon Pocket est d’ores et déjà disponible, au Japon seulement dans un premier temps. Il coûte 13 000 yens (105 euros). Si vous souhaitez également acheter les vêtements adaptés au climatiseur, pour le positionner dans votre dos rapidement, vous devrez débourser 14 euros supplémentaires.