Le confinement aura changé en profondeur les habitudes des utilisateurs en matière de visioconférence. Et alors que la percée de Zoom sur le marché aura forcé Google, Microsoft et Facebook à apporter rapidement des nouveautés à leurs services de chat vidéo respectifs, voilà que Messenger Rooms s’apprête à passer une nouvelle étape dans son développement. Facebook a en effet annoncé ajouter à son service une option de diffusion supplémentaire… en direct cette fois

Les diffusions en direct arrivent sur Messenger Rooms

Comme le souligne TechCrunch, le service proposait déjà à un maximum de 50 personnes de participer à des échanges vidéo via un lien (pas de compte Facebook ou Messenger nécessaire pour rejoindre l’échange). Il sera désormais possible de diffuser en direct ces visioconférences. L’administrateur du groupe pourra néanmoins choisir d’activer ou non cette fonctionnalité, surtout pensée pour la tenue d’événements à distance, alors que certaines zones du globe sont toujours confinées et que l’épidémie de COVID-19 semble reprendre en Europe. Il sera ainsi possible de diffuser en live depuis des groupes Facebook, certaines pages ou même la timeline du réseau social, le tout grâce à votre profil.

Heureusement, Facebook tient à laisser à l’administrateur les outils nécessaires pour gérer sa diffusion — et se débarrasser des spectateurs gênants ou faisant preuve d’un comportement déplacé. Le service reste par ailleurs limité à un maximum de 50 participants et ces derniers doivent toujours recevoir un lien pour participer à la visioconférence.

Cette nouveauté devrait permettre de conférer plus de souplesse au service. L’idée étant de permettre la diffusion d’une « room » en direct, en laissant aux participants le choix d’attraper le train en marche. Ils pourront également quitter l’événement avant qu’il ne commence à être diffusé, apprend-on. Il s’agit aussi d’une réponse concrète de Facebook à Zoom. Un rival qui peut depuis quelques temps permettre la diffusion de visioconférences sur Facebook Live. Il est désormais possible d’en faire autant avec Messenger Rooms.