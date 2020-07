Souvenez-vous il y a quelques semaines, nous découvrions la volonté de Facebook d’améliorer la sécurité de ses utilisateurs, en particulier sur Messenger. La question était de savoir si l’identification faciale serait bientôt une norme pour accéder au service de messagerie. Et effectivement, la reconnaissance faciale va désormais permettre d’accéder aux conversations Messenger, tout autant que le déverrouillage par l’empreinte digitale.

Messenger se dote d’une fonctionnalité de sécurité très importante

Si vous êtes soucieux qu’une tierce personne puisse avoir accès à vos conversations sur l’application Messenger, soyez désormais tranquille. En effet, Facebook a pensé à cela et a décidé de dévoiler une toute nouvelle fonctionnalité. Celle-ci consiste en la protection de l’accès aux messages, il faudra ainsi déverrouiller l’accès à la plateforme via la reconnaissance faciale ou via l’empreinte digitale.

Concrètement, Messenger est désormais doté d’un nouvel onglet dédié à la confidentialité et la vie privée et c’est directement à cet endroit que la fonctionnalité pourra être activée. Dans sa déclaration, Jay Sullivan, le Director of Product Management de l’application, explique que les intentions de Facebook pour Messenger sont simples « Nous nous efforçons toujours de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur la confidentialité. Ainsi, à mesure que nous introduisons davantage de fonctionnalités de confidentialité, elles seront dans ce nouvel onglet ».

Mais attention, pour l’heure et pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité, il vous faudra être un utilisateur d’Apple, car seuls les iPad et iPhone sont pour le moment équipés de App Lock.

D’autres fonctionnalités arriveront prochainement

Plus de fonctionnalités de contrôle de la confidentialité arriveront prochainement sur Messenger. Selon TechCrunch, les fonctionnalités à venir seront similaires à celles déjà proposées sur Instagram. Il sera ainsi possible de choisir qui sera en mesure de vous écrire de façon directe ou alors si leurs messages seront dirigés vers le dossier de demandes de messages. Il sera également possible d’empêcher certaines personnes de vous écrire.

Toujours selon TechCrunch, une autre fonctionnalité est en cours de création. Il s’agit de celle qui consiste à brouiller le contenu d’une image supposée sensible lorsqu’une nouvelle personne vous écrit. Il s’agit là d’une fonctionnalité qui pourrait s’avérer utile contre bien des messages indésirables. Elle existe déjà sur Instagram et sera la bienvenue sur Messenger.