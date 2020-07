Pour créer un site, il existe plusieurs options. Cependant, toutes demandes du temps et un certain investissement. Le Content Management peut d’ailleurs être le plus gros problème. Pour gérer cela, beaucoup préparent des feuilles de calcul et les ajoutent à la console du site manuellement.

Un site web moderne en quelques instants

SpreadSimple propose une solution simple, basée sur des feuilles de calcul pour créer et gérer un site. L’outil utilise les données dans Google Sheets pour créer des sites avec des fonctionnalités personnalisables.



Pas besoin d’avoir des connaissances techniques

Le fonctionnement de SpreadSimple est le suivant. Dans un premier temps, il faut créer une feuille de calcul sur Google Sheet, avec par exemple une liste de l’inventaire. Il faut ajouter des lignes, des colonnes et les différentes données correspondantes. Ensuite, il suffit de copier le lien public et l’ajouter dans SpreadSimple. Un site web est ainsi automatiquement généré et ce dernier peut être personnalisé, avec des fonctionnalités comme : des filtres, la recherche, un panier etc. Pour ajouter des images, il est possible d’en importer, mais aussi d’utiliser, SpreadSimple qui propose un partenariat avec Unsplash. Textes, polices, couleurs, tout peut-être modifié. Par ailleurs des templates sont proposés par SpreadSimple afin de ne pas se lancer dans le grand bain, sans base !

Un bouton achat peut être activé ou désactivé en fonction des besoins de chacun pour laisser les visiteurs acheter directement. Quand une commande est passée, une notification est envoyée directement par mail.

Pour publier le site, il est possible d’utiliser un sous domaine SpreadSimple ou ajouter son propre domaine.

À noter et information importante, lorsque la feuille de calcul est mise à jour, le site web se met automatiquement à jour !

Côté prix, il existe deux offres. L’une gratuite offrant les fonctionnalités de bases à savoir : le responsive design, un nombre de lignes illimité, les thèmes sombres et clairs, les fonctions de tri et de recherche, la mise à jour instantanée avec Google Sheets et le sous domaine personnalisable avec SpreadSimple.

L’autre payante, à 8 dollars par mois, par site, offre toutes les fonctionnalités de l’option payante, plus : la visibilité pour les moteurs de recherche, la possibilité d’ajouter des scripts, de recueillir des leads par mail, PayPal etc.