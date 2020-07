Prévu pour le 16 Juillet dernier, le déploiement de la nouvelle API de Twitter s’est retrouvé reporté au vu du piratage massif qui a impacté le réseau social dans la nuit du 15 au 16 Juillet. Néanmoins, après avoir longuement teasé son arrivée, Twitter dévoile plus d’informations sur sa nouvelle interface d’accès dédiée aux développeurs.

Des changements majeurs après plus de 8 ans pour la V1

Après plus de 8 ans d’existence de la V1, Twitter donne plus d’informations sur la seconde version de son API. De l’anglais “Application Programming Interface”, le terme API désigne une interface de programmation qui permet à un programme d’interagir avec d’autres programmes, en interne ou en externe, au moyen de requêtes et de réponses préformatées.

Cette V2 qui représente une ré-écriture majeure depuis 2012 devrait notamment offrir plus de possibilités aux développeurs pour concevoir plus facilement des applications et widgets utilisant les données de la plateforme.

L’une des principales nouveautés est la modification des niveaux d’accès aux données de la plateforme. Alors que dans le passé l’API était divisée en trois niveaux d’accès (standard, premium, et entreprise), Twitter a pris en compte les besoins spécifiques des développeurs et cas d’utilisation et les a réorganisé pour offrir plus de liberté à chacun. Par exemple, avec le nouveau niveau standard, les nouveaux développeurs pourront désormais accéder aux tweets passés ou diffuser des tweets en temps réels, fonctionnalités qui n’étaient jusque là disponible que pour le niveau “entreprise”.

Un déploiement de l’API repoussé à une date ultérieure

Si cette nouvelle version de l’API était censée voir le jour jeudi 16 Juillet dernier, les développeurs devront encore attendre pour y avoir accès. En effet, alors que les tenants et les aboutissants du piratage massif se dévoilent peu à peu et que son investigation interne se poursuit, Twitter a pris la décision de repousser le lancement de ces nouvelles fonctionnalités à une date ultérieure. Le réseau social indique cependant que l’incident ne devrait pas être lié à son API.

Pour l’heure, et sans avoir dévoilé de date pour la lancement officiel, la plateforme envisage de publier un guide pour l’utilisation de la nouvelle API et de >clarifier sa feuille de route avec les fonctionnalités à venir.

Depuis l’an dernier, le réseau social mise sur la transparence et cherche à investir tous ses acteurs dans son développement, notamment avec le déploiement de son Twitter Developer Labs. Espérons que la plateforme reste dans cette dynamique de transparence en ce qui concerne le récent piratage.