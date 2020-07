Avec le confinement, les conférences vidéo ou les appels audios sont devenus une habitude pour échanger avec clients et collaborateurs. Le problème, c’est que ces plateformes mettent parfois du temps à charger, en raison de différents facteurs. Pour entrer en contact avec une entreprise, cliquer sur un bouton devrait suffire !

C’est exactement ce que propose l’outil Clickacall. Pour faire simple : un lien, un clic et un appel. Cet outil permet de passer et recevoir des appels vocaux et vidéo instantanés à n’importe qui, depuis n’importe où, en cliquant simplement sur un lien. Clickacall existe aussi sous forme d’application, disponible sous iOS et Android.

Passer et recevoir des appels facilement, avec une simple connexion internet

Clickacall fonctionne sur n’importe quel appareil (mobile, desktop, tablette) et dans n’importe quel navigateur. L’outil est basé sur le navigateur et les utilisateurs n’ont ainsi pas besoin de télécharger ou de s’inscrire. Il suffit de cliquer sur le bouton intégré à un site, dans un mail pour appeler directement. Pour intégrer Clickacall sur un site web, il suffit de copier coller un lien, l’associer à un bouton sur un site et c’est tout !

Une fois sur l’interface de l’outil, il suffit d’envoyer aux clients ou aux collaborateurs le lien de l’appel, en entrant leur adresse mail. Ils recevront ainsi un mail avec un bouton pour lancer la conversation. En fonction du type d’appel (audio ou vidéo), l’interface apparaîtra différemment. Une fois en ligne, il est possible d’ajouter des notes et des tags, pour bien identifier l’appel. Des informations sur la personne appelant comme son adresse IP, son navigateur et l’appareil utilisé seront affichées.

Un seul lien suffit pour rester en contact

Clickacall offre également l’option de partage d’écran, pour expliquer si besoin des manipulations etc.

Pour s’afficher indisponible, il suffit de modifier le statut de disponibilité en passant celui-ci de “disponible” à “indisponible”. Si quelqu’un essaie de contacter une pop-up proposant de laisser un message sera affiché. Ces informations apparaissent dans l’onglet “appels manqués”.

Dans l’onglet “Journal des appels”, toutes les informations sur les appels apparaîtront : la durée, la personne ayant pris l’appel, les notes et les tags. Par ailleurs, il est également possible de voir un enregistrement de l’appel.

Un outil à vie pour 69 dollars

Côté prix et grâce à une offre Appsumo, Clickacall peut être accessible à vie avec un seul paiement.

Le plan Standard à 69 dollars au lieu de 450 dollars, offre toutes les fonctionnalités citées précédemment, 1 compte principal avec des sous comptes et 3 utilisateurs par compte principal.

Le plan Standard Plus proposé à 138 dollars et non 900 dollars offre les mêmes fonctionnalité que le plan Standard, avec 6 utilisateurs sur le compte principal et la marque blanche.

Enfin le plan agence à 207 dollars, offre 4 comptes : 1 principal et 3 sous comptes. 6 utilisateurs sur le compte principal, 3 utilisateurs par sous compte, la marque blanche et un tableau de bord spécial agence.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.