Une récente enquête du Boston Consulting Group dévoile le classement des 50 entreprises mondiales les plus innovantes. Le rapport soulève une évolution visible au niveau de la longévité des entreprises et la nécessité d’innover pour rester dans la course à la compétitivité.

Les GAFA font partie des entreprises les plus innovantes

Dans les années 1960, on estimait qu’une entreprise pouvait vivre en moyenne pendant environ 60 ans. Aujourd’hui, la durée de vie moyenne d’une société tourne plutôt autour de 18 ans. Tout va très vite, le marché évolue sans cesse et l’innovation est le moteur du ce schéma. C’est pour cette raison que les entreprises les plus innovantes sont aussi celles qui s’en sortent le mieux. Dans le haut du tableau on retrouve logiquement les géants Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft ou encore Samsung. Certaines entreprises ont bien progressé depuis l’année dernière.

C’est notamment le cas de Walmart qui, entre 2019 et 2020, a gagné 29 places. D’autres entreprises comme Costco font leur apparition. Le géant des données occupe cette année la 30ème place du classement. L’entreprise commercialise notamment des capteurs de surveillance des données dans ses entrepôts pour permettre à ses clients d’économiser de l’argent sur la consommation d’eau et pour repérer les fuites potentielles avant qu’elles ne se produisent.

L’innovation semble être un investissement rentable

L’année 2020 est également marquée par une 6ème place occupée par Huawei, le géant technologique chinois dont on entend beaucoup parler depuis l’affaire Meng Wanzhou. Le Boston Consulting Group précise que cette progression de 42 places depuis 2019 est probablement due à un investissement de 19 milliards de dollars réalisé dans la recherche et le développement. Un investissement rentable vraisemblablement puisque Huawei a vendu plus de smartphones en 2019 qu’Apple pour la première fois de son histoire.

Source de stimulation pour les salariés, l’innovation est un facteur de croissance pour les entreprises. Le rapport montre que seules huit entreprises sont dans ce classement depuis 2005. Étonnement ce sont certainement les plus solides. Il s’agit d’Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Toyota, Samsung, IBM et Hewllet-packard. Au passage, notons que mis à part en 2019, Apple a toujours occupé la première place du classement. Il faut le faire. Ces huit entreprises sont considérées comme des “innovateurs en série”. Elles ont réussi à créer des systèmes d’innovation pour encourager perpétuellement la créativité et l’agilité en interne.